高雄三院齊發！長庚體系春節加開傳染病門診　看診時間一次看

▲高雄長庚醫院 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

為因應即將到來的春節9天連續假期，預防急診就醫人潮可能再現高峰，高雄長庚紀念醫院攜手高雄市立大同醫院與鳳山醫院，提前啟動春節醫療整備作業，全面掌握病人流量變化，妥善調度病床與醫護人力，確保春節期間整體醫療品質與病人安全。

高雄長庚、大同和鳳山醫院已擬定多項春節醫療整備及病床調度策略，並成立「急診待床緊急應變小組」，即時監測急診與住院量能狀況，視實際需求彈性調整病床運用與醫護人力配置，提前啟動紓解壅塞措施，全力守護民眾就醫權益。

▲高雄鳳山醫院春節期間門診表 。（圖／高雄長庚醫院提供）

▲高雄大同醫院春節期間門診表 。（圖／記者吳奕靖攝）

因應春節期間常見的流感及呼吸道傳染病需求，自2月17日（週二）至2月19日（週四）特別加開「春節傳染病特別門診」。凡有發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀之民眾，可透過網路預約掛號，至特別門診就醫；2月20日（週五）起，全院門診將恢復正常服務。另考量慢性病病人回診需求及避免慢性病用藥中斷，預定春節期間回診之慢性病病人或慢性病連續處方箋給藥屆滿（用罄），可提前自1月31日起領藥回診處方給藥或預領下個月(次)用藥。

高雄長庚院長藍國忠表示，春節期間將全面啟動醫療應變機制，持續配合政府政策，確保急重症醫療不中斷。同時呼籲民眾落實「輕症到診所、重症到醫院」的分級醫療原則，減輕急診負擔，讓真正有需要的病人能即時獲得照護。

民眾如有春節期間就醫需求，建議事先至高雄長庚、大同醫院及鳳山醫院官方網站，或使用「長庚e指通」App 查詢春節門診時段，亦可透過「健保快易通」App 查詢「即時急診訊息」，共同維持醫療體系順暢運作，安心健康過好年。

▲高雄長庚醫院春節期間門診表 。（圖／記者吳奕靖攝）