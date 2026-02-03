禁菸無效？迪化街民眾、攤商偷抽菸亂象　北市府：增加稽查力度

▲台北市研考會主委殷瑋。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市長蔣萬安日前喊出效仿東京，將把台北打造成「無菸城市」，並利用大稻埕年貨大街為禁菸示範區，然唯一的吸菸區在水門外，走路需要20分鐘，不僅民眾會在小巷偷抽菸，就連攤商也被抓包在抽菸。研考會主委殷瑋今（3日）表示，吸菸區規定已20年未改，限制在特定場所內設置吸菸室的規定恐怕已經過時，隨著時代的改變應思考「日本模式」，市府會與中央繼續溝通。他也強調，市府希望能夠增加稽查力度，讓民眾不要有僥倖心態。

殷瑋指出，市府跟中央之間有過溝通，因為吸菸室是室內，室內是密閉空間不能吸菸，市府擔心會形成了迴圈，而在室內設置獨立的吸菸室，必須要有特定的地方，如旅館、商場、酒吧等才能設置，也有很多網友熱切希望有選項，但很可惜遭中央拒絕。他強調，上一次菸害防制法就吸菸區的修正已經是20年以前，隨著時代的改變，是否可能有「日本模式」出現？這當然是可以考慮的。

殷瑋強調，對市府來說也不是覺得在每個地方都要設置戶外吸菸區才是好的，而是有些地方可以去思考設置吸菸室的可能，有些則思考設立吸菸區的可能，市府是在討論配套過程當中向中央來表達意見。

▲迪化街商圈人潮滾滾。（圖／記者李毓康攝）

針對民進黨議員何孟樺批評，衛生局的去函，以及中央的函復，都是2024年4月的事情，距離蔣萬安2026年1月6日在聽完年貨大街專案報告後，提出推動無菸城市構想，已經是將近兩年前的回函，「中央法規早就在那邊，但提出無菸城市構想的蔣市長卻一點也不了解。」殷瑋則說，對的事情就是要做，應該有的溝通就是要溝通。如果做了對大家好，能夠完善「菸害防制」的目的且更能夠讓菸民跟不吸菸者分流，讓每個人互相尊重，「當然應該要做這個思考」。他表示，何孟樺的說法更證明北市府從2024年就開始思考規劃了。

至於何孟樺稱市府應該要在遊客中心設置吸菸室，殷瑋說，「如果菸害防制的根本大法都搞不清楚的話，這個討論也會顯得非常可惜」，菸害防制法第18、19條就規定只有特定室內場所可以設置獨立吸菸室了。

▲迪化街入口處設有禁菸標示。（圖／記者鄭佩玟攝）

蔣萬安稍早表示，禁菸區規劃去年的成果非常好，得到市民的肯定，也得到經濟部的大獎，至於吸菸區規劃會隨時調整。那會如何調整？殷瑋回應，市府希望能夠增加稽查力度，讓民眾不要有僥倖心態，如果真的有吸菸需求，五號水門也有設置吸菸區，而手機掃一下QR Code也有明確的地圖可以顯示。