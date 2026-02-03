屏東5歲女童獨站公園哭泣　里港警火速牽手幫她找到阿公

▲里港警方幫5歲女童找到阿公。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



一名約5歲女童在屏東縣九如鄉巴轆公園內與家人走失，里港警方獲報處理，發現女童獨自站在路旁哭泣、神情無助，隨即耐心安撫並陪同尋找家屬，最終成功協助女童與焦急尋人的阿公重逢，場面溫馨感人。

里港警分局九如分駐所警員陳俊嘉、蘇憲榮於日前傍晚接獲民眾報案，指稱九如鄉巴轆公園內有一名年約5歲女童疑似與家人走失。員警獲報後立即趕抵現場，發現女童站在路旁哭泣，隨即安撫她情緒，並蹲下身與其平視對話，耐心陪伴其平復心情。

經了解，女童當日與阿公及弟弟一同到公園遊玩，因一時興奮前往遊樂設施，未察覺家人暫時離開，待欲返回時已找不到阿公，只能依記憶前往停車處附近等待，直到熱心民眾發現異狀報警，女童向員警表示記得阿公身穿藍色上衣，警方遂牽著女童重返公園搜尋，不久即發現一名神情焦急的長者亦正四處尋找，經確認正是女童的阿公。

女童阿公表示，當時因先陪同孫子上廁所，未料女童自行跑往遊戲區，發現不見後焦急萬分，所幸警方即時伸出援手，才讓一家人得以平安團聚。

里港警分局分局長邱逸樵表示，九如鄉巴轆公園新啟用後人潮明顯增加，提醒家長及陪同照顧者於公共場所務必隨時留意孩童動向，必要時可讓孩童配戴聯絡資訊，以降低走失風險；若不慎發生走失情形，請立即撥打110，警方將第一時間到場協助，共同守護孩子的安全與笑容。