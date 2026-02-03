女兒在校疑遭霸凌！網紅醫曝照顧過程：爸爸可以背妳一輩子

▲台北某所國中去年12月傳出校園霸凌事件，不過到目前為止校方調查結果尚未出爐。（示意圖，取自pexels）

台北某所國中去年12月傳出校園霸凌事件，當時網紅「柚子醫師」陳木榮po文，提到女兒在學校遭不當對待，導致下肢無力走路、癲癇發作等狀況。事隔2個月左右，柚子醫師今（3）日再度po文，提到目前的調查進度，校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長一個月。他透露目前已為孩子辦理轉學，並說道之前在照顧住院女兒的過程，背著她進急診室，在醫院裡每天抱著她去上廁所，怕她心裡難過，只能強打起笑容對她說：「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子。」

柚子醫師今天於臉書粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」po文，提到女兒目前的調查進度，第一次調查會議後，依相關規定，原則上應於2個月內完成調查並提供結果。然而，昨天收到校方來信，告知調查處理期限將「因故」延長一個月。「因此，我必須向所有關心這件事情的爸爸媽媽們說聲抱歉，請大家再耐心等候。」

柚子醫師也不滿說道，事件發生後，校方人員曾在班級群組中表示：「希望能由學校出面，請我們夫妻向班級孩子致歉。」讓女兒難過直呼，「為什麼要『被害者道歉』？」他認為，在事件責任尚未釐清之前，校方人員即要求被害者家長向全班致歉，「這樣的處理方式，讓我們感到高度不解與震驚。」並指這樣的回應，已明顯偏離校園安全事件中「保護被害者、避免二次傷害」的基本原則，「也讓我們對校方後續處理的中立性與適切性，產生了重大疑慮，並逐步喪失信任。」基於保護孩子身心狀況、穩定其學習與生活環境的考量，他們夫妻已於去年底，為孩子辦理轉學。

最後柚子醫師強調，女兒前後住院2次，有段時間完全無法行走。「我背著她進急診室，我在醫院裡每天抱著她去上廁所。這個孩子其實有點重，但我抱得動。」自己也怕女兒心裡難過，只能強打起笑容說：「妳不要擔心，不能走路也沒關係，反正爸爸可以背著妳一輩子。」他希望所有的苦難，就到他們為止。希望不要再有其他孩子，經歷同樣的傷害。「我期待，每一位孩子都能被善待、被保護；我也期待，每一件涉及孩子權益與安全的事件，都能被認真看待、妥善處理。」

