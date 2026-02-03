放過哈佛？川普加碼「求償318億天價」　怒批《紐時》亂報

▲ 川普稱政府正向哈佛求償10億美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普施壓自由派高等教育機構的行動中，哈佛大學一直是首要目標，《紐約時報》日前披露川普在雙方談判中做出重大讓步，撤回要求哈佛支付2億美元（約新台幣63億元）和解金的要求，但他隨後在自家社群平台Truth Social發文駁斥，更宣布向哈佛求償高達10億美元（約新台幣318億元）。

6小時內大逆轉 索賠金額暴增5倍

《紐時》2日據4名知情人士說法報導，川普為化解政府與哈佛的衝突，已放棄先前要求的2億美元和解金，但就在短短6小時後的3日午夜，川普發文指控《紐時》報導有誤，同時宣布正向哈佛尋求10億美元損害賠償，還強調「未來不想再與哈佛有任何瓜葛」。

川普在貼文中批評哈佛「強烈反猶」，直指校長賈柏（Alan Garber）「在糾正該校及整個美國所面臨的嚴重問題方面表現糟糕」，更稱哈佛長期向《紐時》散布「一堆廢話」，「長期以來行為非常惡劣」。

持續施壓高等學府 威脅凍結90億研究經費

川普第二任期以來持續對哈佛等高等學府施壓，指控這些大學未能妥善處理校園反猶情緒，放任「激進左派」意識形態主導校園。政府先前威脅凍結90億美元聯邦研究經費，要求哈佛終止多元平等共融計畫（DEI），並通報違規的國際學生，此前更試圖阻止該校招收國際學生。哈佛對此於去年4月提起訴訟，指控政府試圖「掌控學術決策」。

法官裁定政府違法 川普否認和解方案

聯邦法官去年9月裁定川普政府非法取消22億美元研究補助，禁止政府削減哈佛研究經費，幾周後川普宣稱雙方已接近達成5億美元和解協議，內容包括設立職業學校。但川普政府去年12月對9月的裁決提出上訴，川普在3日的貼文中更否認這項和解方案，「那完全不足，且難以成功」。

賈柏先前曾回應反猶指控表示，「身為猶太人和美國人，我非常清楚反猶主義上升的合理擔憂」，並稱哈佛「會以法律要求的急迫性對抗仇恨」。