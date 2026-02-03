台灣佛教躍上國際舞台　見引法師代表台灣出席佛教高峰論壇

▲台灣佛教總會秘書長見引法師首度代表台灣出席印度世界佛教高峰論壇。（圖／台灣佛教總會提供）

記者陳崑福／屏東報導

第二屆「全球佛教高峰會」於1月24日至25日在印度新德里舉行，匯聚全球800餘位佛教領袖與學者。台灣佛教總會秘書長見引法師首度代表台灣出席，並受邀於論壇發表演說，分享台灣尼眾僧團在教育制度與修行實踐上的成果，展現台灣佛教積極參與國際、與世界佛教體系接軌的重要里程碑。

這屆「全球佛教高峰會」在印度新德里巴拉特會議中心舉行，由IBC全球佛教聯盟與印度文化部共同主辦，主題為「集體智慧、共同發聲、相互共存」，匯聚全球800多位佛教領袖、修行者、學者與政策制定者，從佛陀正法的視角探討當代社會所面臨的挑戰。

其中高峰會共規劃五大主題場次，涵蓋社會和諧、正命與創業、科學研究與永續生活、佛法教育，以及僧團制度與實踐等面向，並同步舉辦佛教聖物與文化展覽，以及展示以佛教經典為訓練基礎之AI人工智慧語言模型「NORBU（Kalyan Mitra）」科技成果，呈現佛教在當代社會與AI科技發展中的嶄新面貌。

台灣佛教界於本屆高峰會中展現重要能見度，曾任IBC全球佛教聯盟共同主席之一的張玉玲博士與其夫婿田運富博士再度受邀出席。台灣佛教總會秘書長見引法師則首度代表台灣出席高峰論壇，並獲邀於第五場次論壇「佛教僧團動態：其角色、儀軌與修行在佛陀正法中的展現」中發表演說。

該論壇由印度摩訶菩提協會秘書長阿難陀尊者（Ven. Ananda Bhante）主持，與談者包括尼泊爾禪修大師明就仁波切、寮國僧伽教育體系代理總長兼博士普翁帕瑟．普翁那翁尊者、日本佛教聯盟理事長富岡幸穗法師以及台灣佛教總會祕書長見引法師。

論壇中，見引法師分享台灣尼眾在僧團教育、制度建立與修行實踐上的成功經驗，並由張玉玲博士協助英語即席翻譯，清楚呈現中文原意，現場觀眾給予高度肯定。見引法師此次參與高峰論壇，不僅展現台灣佛教尼眾僧團蓬勃發展的成果，也展現積極參與世界佛教體系的努力，讓傳統漢傳佛教尼眾體系跟世界佛教體系有了很好的連結開始。