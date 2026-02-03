　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

▲台北市長蔣萬安於年貨大街走街。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安於年貨大街走街。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市政府推動「無菸城市」政策，並宣布迪化年貨大街作為首個無菸示範區，不過卻被質疑，市府將吸菸區設置於大稻埕碼頭五號水門外，與年貨大街主要人潮動線距離過遠，不僅有民眾在小巷偷抽菸，就連攤商都會抽菸，蔣市府遭綠議員批「只會蔣大話」，缺乏實務配套反而衍生新的問題。蔣萬安今（3日）下午回應，禁菸區規劃去年的成果非常好，得到市民的肯定，也得到經濟部的大獎，至於吸菸區規劃會隨時調整。

民進黨台北市議員何孟樺指出，現有菸害防治工作面臨宣導、稽查人力不足的問題，市府在既有法規下，都沒有辦法好好執行，又怎麼可能一蹴可幾，達到無菸城市的理想？年貨大街開始兩天，無菸規劃被民眾批評不友善，不只唯一劃設的吸菸區位在水門外，更有民眾躲在新納入管制區的巷弄抽菸，甚至連攤商都在抽菸。

就連國民黨市議員柳采葳都認為，人潮高度聚集的場域設置禁菸區不能只靠一紙公告，同步盤點周邊是否需要合理、合法的吸菸空間，避免把問題丟回街角巷弄。

蔣萬安今日下午與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）一同前往年貨大街走街，蔣萬安受訪時指出，因為他和包瓊郁是很好的朋友，見過非常多次面，也聊過很多的議題。今年剛好是包瓊郁來台灣第一個農曆年，所以特別邀請她到年貨大街感受過年的氛圍，也可以買一些在地美食、辦年貨。另一方面，也希望她可以號召更多英國的朋友以及世界各地好朋友來感受台灣，特別在台北這邊年味的好味道。

▲▼台北市長蔣萬安「2026台北年貨大街-迪化走街」。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲迪化街入口處就有禁菸標示。（圖／記者鄭佩玟攝）

針對大稻埕設置無菸區效果遭各方質疑，蔣萬安回應，目前規劃在大稻埕碼頭這邊有一個吸菸區，所以希望做好分流，吸菸的朋友一樣可以到吸菸區。整個年貨大街這次擴大範圍到周邊的巷弄一樣都是全面禁菸。那去年的成果非常好，得到市民的肯定，也得到經濟部的大獎，另一方面去年整個無菸環境也帶動整個業績的成長，整體到年貨大街的人次超過200萬，同時整個營業額也創了歷史新高突破了20億，那今年更希望能夠再次加油突破20億的營業額。

至於民眾反應吸菸區太遠了？蔣萬安則說，整個動線會規劃好，不希望讓吸菸區的菸味影響到逛街的民眾，所以做這樣的一個區隔，當然會不斷的精進，隨時調整。

02/01 全台詐欺最新數據

