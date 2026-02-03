高盛執行長蘇德巍再訪陸　預言外資配置將「重回10%以上」

▲強調外資「重回」趨勢，高盛執行長看好大陸消費轉型，預言外資配置將重回10%以上。（圖／pixabay）

記者任以芳／綜合報導

2026年新的一年展望，高盛集團董事長兼首席執行官蘇德巍談及大陸市場看法，他指出，「高盛持續看好中國發展前景和經濟增長潛力，對中國市場的投入長期且堅定。」並且預計未來外資配置大陸市場的比例有望回升至10%以上。

陸官媒《環球時報》報導，蘇德巍此次訪陸距離去年11月的行程僅相隔2個月，頻繁的走訪顯示出國際金融巨頭對大陸市場的高度重視。他受訪時指出，大陸成功實現2025年預定成長目標具有指標性意義，尤其是經濟結構的質變。他認為，長遠來看，大陸最具潛力的增長機遇存在於消費領域，這與當前大陸政策導向高度契合。

針對資本市場表現，蘇德巍觀察到2025年國際資金流入量已有所增加，且大陸資產在全球投資組合中的權重正穩步提升。根據高盛內部評估，隨著市場信心回穩，預計未來外資配置大陸市場的比例有望回升至10%以上。這項數據反映出在全球資產配置中，大陸市場仍具備不可替代的戰略地位。

在投資銀行與資產管理業務方面，蘇德巍對市場活躍度的回升表示樂觀。他提到，自去年底以來，大陸資本市場的交易動能持續回暖，高盛也正積極尋求投行業務的拓展空間。這顯示在全球金融環境波動下，大陸資本市場的開放措施已初見成效。

具體業務進展上，高盛與中國工商銀行於2022年6月合資成立的「高盛工銀理財」目前運作穩健。作為大陸境內第4家獲准開業的合資理財公司，該機構被視為高盛在地化經營的重要里程碑。蘇德巍強調，透過與本土指標性金融機構合作，能更有效地參與大陸財富管理市場的成長。

對於大陸資本市場的一系列開放舉措，蘇德巍代表外商金融機構表達了正面態度。他認為，全球投資者最希望看到的是大陸經濟展現更高的平衡度與開放性，這將是吸引長期資本流入的關鍵因素。他重申，高盛對大陸市場的投入並非短期操作，而是基於長期且堅定的發展戰略。

回顧自1990年代中期以來的訪陸經驗，蘇德巍感嘆見證了大陸從工業發展到技術創新的巨大成就。他強調，高盛進入大陸市場展業多年，始終以高度興趣關注大陸經濟的演進過程，未來將持續扮演連接全球資本與大陸市場的橋樑，協助推動大陸經濟向消費驅動型轉型。