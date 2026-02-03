　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人性崩壞！印度狠父為選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

人性崩壞！他為了選村長　竟親手把6歲女兒推進運河溺死

▲ 女童疑似被父親推入圖中的尼扎姆薩加運河，警方後來在此發現其遺體。（圖／翻攝自X，@waahtaaz）

圖文／CTWANT

印度發生一起震驚社會的命案。一名男子疑似為了規避地方選舉的「兩孩規定」，取得參選資格，竟將自己年僅6歲的女兒推入運河溺斃。警方指出，案件最初僅以可疑死亡立案，後續調查才揭露背後動機與選舉有關。

根據《印度時報》（The Times of India）與《Newsmeter》報導，這起事件發生於1月29日，地點位於特倫甘納邦尼扎姆阿巴德（Nizamabad）地區。死者為6歲女童普拉奇（Prachi）。警方調查發現，涉案男子為來自鄰近馬哈拉施特拉邦南德德區（Nanded）的潘杜朗孔達曼格爾（Pandurang Kondamangale），居住在穆特赫德（Mukhed）曼達爾的克魯爾村（Kerur）。

尼扎姆阿巴德警察局長P賽柴坦亞（P. Sai Chaitanya）向媒體說明案情時表示，孔達曼格爾有意參加即將舉行的村級自治組織選舉，競選村長職務，但因育有三名子女，不符合「超過兩名子女者不得參選」的規定，成為其政治計畫的主要障礙。

警方指出，孔達曼格爾曾嘗試透過變更兒子的出生證明，甚至安排孩子送養，以規避規定，但相關計畫未能成功。調查顯示，在多次嘗試失敗後，他竟決定以極端手段「減少子女人數」，以符合參選資格。

警方進一步揭露，孔達曼格爾與克魯爾村現任村長甘尼什（Ganesh）共謀犯案。依照計畫，他騎機車載著長女普拉奇前往尼扎姆阿巴德區埃達帕利（Edapalli）曼達爾，並在尼扎姆薩加運河（Nizam Sagar Canal）附近，趁機將仍有生命跡象的女童推入水中。由於水流湍急，女童隨即被沖走溺斃。

警方表示，案件最初因女童身分不明，被列為可疑死亡案件處理，直到警方透過社群軟體散布女童照片後，才接獲線索確認死者身分。進一步比對通聯紀錄、技術證據與訊問相關人士後，整起犯案動機與過程逐漸明朗。

在證據面前，孔達曼格爾最終坦承犯行。警方隨後將他與涉案的村長甘尼什一併逮捕，並以謀殺與共謀罪名偵辦。警方強調，後續仍將持續調查，釐清是否另有他人涉案或事前知情。此案曝光後引發社會強烈憤怒，外界批評政治野心失控，加上對選舉規範的錯誤操作，最終釀成無法挽回的悲劇。警方表示，將依法嚴懲所有相關責任人。

人性崩壞！他為了選村長　竟親手把6歲女兒推進運河溺死

▲ 馬哈拉施特拉邦地方選舉規定參選人不得育有超過兩名子女，此案即與此條件有關。（圖／翻攝自X，@WeTheThinkers）

延伸閱讀
大S雕像揭幕儀式「兒女未現身」引熱議！汪小菲現任妻曝原因
大S逝世一周年！「七仙女獨缺Makiyo」　經紀人這樣說
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看
小S強忍悲傷追思大S惹心疼！感慨再發聲
不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂
萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤
獨／馬如龍兒「身患多種慢性病」！妻做筆錄難忍悲痛落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

放過哈佛？川普加碼「求償318億天價」　怒批《紐時》亂報

人性崩壞！印度狠父為選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

救家人！澳13歲少年「獨泳4小時」回岸求援　奇蹟救回漂流弟妹

星馬祭鞭刑打擊詐騙！詐欺犯「最多鞭24下」臀裂痛爆　同性連結也遭鞭

放過哈佛？川普加碼「求償318億天價」　怒批《紐時》亂報

人性崩壞！印度狠父為選村長　親手把6歲女兒推下河溺死

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

日本新生代樂團將將來台開唱！　最想吃的食物竟不是小籠包

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看

夢幻粉紅隧道！雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

房市慘、新電梯也衰退　永佳捷：搶汰舊換新拚營收

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

CloudMile萬里雲AI應用落地見效　獲AI創新百強優選肯定

小S強忍悲傷追思大S惹心疼！　「心想具俊曄平靜內心」感慨再發聲

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

【真●屎到臨頭】水豚君上方狂拉...下面鴨子當把費吃？

國際熱門新聞

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

遺願「把臉留給你」　安樂死婦女捐臉

22歲澳女離奇吊掛亡　日雪場急設警示

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

司機「鹹豬手狂摸」影片曝光！

寶可夢救一命　子彈竟被卡牌擋下

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

過年集資買彩券？21好友吃麵包「爽中41億」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面