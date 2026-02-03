　
大陸 大陸焦點 特派現場

男子「花410萬買彩券」全摃龜　他還「怒告彩券行」遭法院打臉

▲大陸彩券玩法與台灣威力彩等方式大同小異。（圖／CFP）

▲大陸彩券玩法與台灣威力彩等方式大同小異。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽合肥一名男子花費90萬元（人民幣，下同，約台幣410萬元）購買彩券卻全數未中獎，事後認為銷售過程違法，將彩券行老闆及彩券管理中心一併告上法院，要求返還全部購彩金額與利息。合肥市包河區人民法院近日審理後，判決駁回其全部訴請。

據《新聞晨報》報導，張姓男子為彩券專營店經營者，持有合法代銷證。2023年9月，何姓男子透過微信傳送投注內容，由張某在實體店內出票並拍照回傳。期間何某在知悉大額購彩風險的情況下，多次填寫大額度預約通知單，近一個月內累計購買彩券金額達90萬元，款項皆轉入張某銀行帳戶。

▲大陸某彩券行。（圖／CFP）

▲大陸某彩券行。（圖／CFP）

事後何某主張，張某以微信進行宣傳、售彩、收款及開彩，屬違法行為，要求法院確認雙方購彩契約無效，並判令張某與彩券管理中心返還90萬元購彩款及利息。

法院審理認為，張某與彩券管理中心屬代銷關係，雙方契約已明定，張某須自行處理與第三人間的糾紛並承擔相應法律責任。彩券管理中心亦已對張某進行培訓並履行管理職責，難認存在管理疏失。

法院指出，張某在朋友圈或微信群張貼中獎彩券號碼，僅屬展示其他彩民中獎事實，並不足以認定對何某構成引導或誘導其大額購彩。相關證據亦無法證明張某在售彩前有不當勸誘行為。

▲法院駁回。（示意圖／視覺中國CFP）

▲法院駁回何某的訴求。（示意圖／視覺中國CFP）

判決並指出，何某具完全民事行為能力，應明知購買彩券並不必然中獎。鑑於其購彩金額龐大，張某已多次透過微信向其發送大額購彩風險告知書，並提醒理性投注，但何某仍持續購買，不得於開獎後將未中獎結果視為可請求返還的損失。

法院另認定，何某僅是透過微信傳送投注內容及轉帳，實際售彩與出票均在彩券管理中心授權的實體銷售點完成，並非網路售彩行為，雙方購彩契約並不當然無效。

綜合以上理由，法院判決駁回何某全部訴請。法官並提醒，購買彩券具有高度風險，民眾應理性投注，避免因過度購買造成自身經濟損失。

關鍵字：

彩券法院判決合肥安徽

