　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

▲館長貼出柯文哲訓練照。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

▲館長貼出柯文哲訓練照。（圖／翻攝自Facebook／飆悍，下同）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌去年曾分享，前主席柯文哲被關太久，沒有足夠時間運動，造成肌肉流失，因此特助曾建議柯文哲要去「成吉思汗」練一下，結果柯文哲竟回答「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」，讓網友笑翻。館長今（3日）則貼出多張與柯文哲的照片表示，「今天幫柯文哲訓練肌肉」，該貼文一出吸引5000人按讚，小草也紛紛留言「明年換阿北拍寫真集」、「要變肌肉阿伯嗎」、「不要去成吉思汗！要去找館長」、「好好訓練喔！阿北要有8塊腹肌」。

黃國昌去年曾在直播分享，自己要跟大家講一個笑話，阿北這次出來，因為被關太久、沒有足夠的運動時間，又曬不到太陽，整個皮膚變白、肌肉有流失。

黃國昌表示，所以民眾黨派出協助柯文哲主席的特助，建議柯文哲肌肉流失要去「成吉思汗」練一下，大家猜柯文哲怎麼回答？結果柯文哲竟回答「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」。

黃國昌分享完此事也笑了出來，他直言，這件事情充分印證柯文哲主席到今天為止不知道什麼叫成吉思汗，不曉得館長聽了這段對話到底該覺得開心「阿北指名找我練」，還是覺得傷心「認識這麼久不知道開的健身房叫成吉思汗」。

館長今日也貼出多張與柯文哲的照片表示，「今天幫柯文哲訓練肌肉」，該貼文一出吸引5000人按讚，小草也紛紛留言「明年換阿北拍寫真集」、「要變肌肉阿伯嗎」、「不要去成吉思汗！要去找館長」、「好好訓練喔！阿北要有8塊腹肌」。

▲▼館長貼出柯文哲訓練照。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

▲▼館長貼出柯文哲訓練照。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

▲▼館長貼出柯文哲訓練照。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

▲▼館長貼出柯文哲訓練照。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看
小S強忍悲傷追思大S惹心疼！感慨再發聲
不是繁體也不是簡體！「數」一寫法　只有台灣人看得懂
萬分之一罕見「鏡像人」手術成功　台中醫師助半年甩肉22公斤
獨／馬如龍兒「身患多種慢性病」！妻做筆錄難忍悲痛落淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

禁菸無效？迪化街民眾、攤商偷抽菸亂象　北市府：增加稽查力度

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

美參議員批在野砍國防預算　國民黨團：沒開始審何來「已刪除」

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

指台灣像衛兵24小時沒休息保護全世界　林佳龍笑：應該也付一點給台灣

林佳龍：與其他國家有無邦交　都不像台美關係會決定台灣生存發展

好不容易爭取到軍購卻連付委都沒有　林佳龍：讓國際質疑台灣自衛決心

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

禁菸無效？迪化街民眾、攤商偷抽菸亂象　北市府：增加稽查力度

吸菸區超遠！年貨大街禁菸遭批玩假的　蔣萬安：規劃會隨時調整

美參議員批在野砍國防預算　國民黨團：沒開始審何來「已刪除」

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

指台灣像衛兵24小時沒休息保護全世界　林佳龍笑：應該也付一點給台灣

林佳龍：與其他國家有無邦交　都不像台美關係會決定台灣生存發展

好不容易爭取到軍購卻連付委都沒有　林佳龍：讓國際質疑台灣自衛決心

日本新生代樂團將將來台開唱！　最想吃的食物竟不是小籠包

人妻約見網友「土地公廟當砲房」！他拿私照逼見面下場慘了

年終獎金領多少要先扣稅？　試算入帳金額一次看

夢幻粉紅隧道！雲林草嶺櫻花季2/17展開　森林療癒景點全攻略

房市慘、新電梯也衰退　永佳捷：搶汰舊換新拚營收

國共論壇釋交流合作積極信號　潘賢掌「立春」為寓兩岸開啟新循環

檢察官噁摸小30歲帥警！淫喊「肉棒給我看」補眼睛...最終下場曝

CloudMile萬里雲AI應用落地見效　獲AI創新百強優選肯定

小S強忍悲傷追思大S惹心疼！　「心想具俊曄平靜內心」感慨再發聲

80m風力發電機塔柱折斷！韓「豆腐渣工程」倒塌成灰　轎車加速逃命

【拒檢衝撞還開逃】中壢警開12槍！歹徒還是跑了

政治熱門新聞

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

「謝家白宮」掀波！掌門人嘆：2人都太急了

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

工作8個月未投勞健保！17歲女命喪絞碎機　北市勞檢局：移請裁罰

美國參院軍委會主席罕見公開點名台灣在野黨　重批「感到很失望」

美國參議員怒轟藍營：為向中共低頭削減台灣國防開支　無異於玩火

快訊／捲入性騷疑雲　毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

詐騙人頭戶太多！外籍移工離境「帳戶將先凍結」

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

洪孟楷再拋鞭刑修法打詐！　韓國瑜表態支持

點賴清德最新民調2新高　黃揚明：恭喜國民黨即將讓賴連任成功

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

更多熱門

相關新聞

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

首位陸配立委、民眾黨籍的李貞秀今（3日）正式進入立法院，針對外界關注國籍問題，李貞秀今拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己在去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受；對此，內政部表示，據李所述內容，可證明其仍具有中國大陸國籍，若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

快訊／捲入性騷疑雲　毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

快訊／捲入性騷疑雲　毛嘉慶宣布「退出民眾黨議員初選」

還原王義川主動致電　陳清龍：未來福國利民法案大家坐下來談

還原王義川主動致電　陳清龍：未來福國利民法案大家坐下來談

連2天奪冠！黃國昌開直播「粉絲抖內金額」曝

連2天奪冠！黃國昌開直播「粉絲抖內金額」曝

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

不只劉書彬裝潢！新白委洪毓祥「鑿牆闢新門」　澄清「自掏腰包」

關鍵字：

館長柯文哲成吉思汗小草民眾黨黃國昌健身

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

具俊曄穿27年前大S送的舊物

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

好想吃妳的布丁奶！亡夫遺物驚見閨蜜胸照

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面