館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

▲館長貼出柯文哲訓練照。（圖／翻攝自Facebook／飆悍，下同）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌去年曾分享，前主席柯文哲被關太久，沒有足夠時間運動，造成肌肉流失，因此特助曾建議柯文哲要去「成吉思汗」練一下，結果柯文哲竟回答「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」，讓網友笑翻。館長今（3日）則貼出多張與柯文哲的照片表示，「今天幫柯文哲訓練肌肉」，該貼文一出吸引5000人按讚，小草也紛紛留言「明年換阿北拍寫真集」、「要變肌肉阿伯嗎」、「不要去成吉思汗！要去找館長」、「好好訓練喔！阿北要有8塊腹肌」。

黃國昌去年曾在直播分享，自己要跟大家講一個笑話，阿北這次出來，因為被關太久、沒有足夠的運動時間，又曬不到太陽，整個皮膚變白、肌肉有流失。

黃國昌表示，所以民眾黨派出協助柯文哲主席的特助，建議柯文哲肌肉流失要去「成吉思汗」練一下，大家猜柯文哲怎麼回答？結果柯文哲竟回答「我不要去成吉思汗，我要去找館長練」。

黃國昌分享完此事也笑了出來，他直言，這件事情充分印證柯文哲主席到今天為止不知道什麼叫成吉思汗，不曉得館長聽了這段對話到底該覺得開心「阿北指名找我練」，還是覺得傷心「認識這麼久不知道開的健身房叫成吉思汗」。

館長今日也貼出多張與柯文哲的照片表示，「今天幫柯文哲訓練肌肉」，該貼文一出吸引5000人按讚，小草也紛紛留言「明年換阿北拍寫真集」、「要變肌肉阿伯嗎」、「不要去成吉思汗！要去找館長」、「好好訓練喔！阿北要有8塊腹肌」。