神明面前詐財！澎湖男假冒城隍廟員工　站功德箱旁向信眾索香油錢

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

澎湖有男子站在澎湖馬公城隍廟金紙功德箱旁，謊稱自己是城隍廟員工，向信眾索取費用，過程都被廟裡的監視器拍下，城隍廟副總幹事歐少寈表示，已完成報案程序，後續將配合警方調查。

▲澎湖馬公城隍廟傳有男子假冒工作人員騙信眾錢。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

歐少寈指出，有一名男子在城隍廟金紙功德箱旁，自稱為城隍廟員工，向信眾索取費用，相關行為已嚴重影響城隍廟聲譽與信眾權益。強調該人士非城隍廟工作人員，城隍廟亦未授權任何人於廟內向信眾私下收取費用。本廟已就此事件完成報案程序，後續將配合警方調查。敬請各位信眾提高警覺，如遇可疑情形，請即向廟方服務人員反映或通報警方，以維護自身權益。

▲副總幹事指出已經向警方報案了。（圖／記者陳洋翻攝）

副總幹事指出，通常都是隨喜功德，廟方並沒有任何人會在這邊做收費，這一位人士他就在這邊就直接跟信眾講說是廟方工作人員，請信眾把錢交給他。提醒信眾稍微注意一下不要受騙，目前有報警已經有備案了，請大家注意一下小心不要受騙。

民眾認為，這個行為不太好，就是很像詐騙的行為，而且傳出去的話對廟的名聲也不好，不應該去給人家做收錢這個行為，平常那邊不會有人，所以廟方可能也要管理一下，不要讓這種圖謀不軌的人進去，正常就是把錢投到香油錢去拿金紙就對了。