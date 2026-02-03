李貞秀赴陸申請棄國籍遭拒　內政部：應提出遭拒絕的相關證明

▲民眾黨立委李貞秀今就職，拿出赴陸申請放棄國籍的資料，強調遭陸方公安局拒絕。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

首位陸配立委、民眾黨籍的李貞秀今（3日）正式宣誓上任，針對外界關注國籍問題，李貞秀拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己在去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受；對此，內政部表示，據李所述內容，可證明其仍具有中國大陸國籍，若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部表示，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就（到）職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，亦應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，《國籍法》第 20 條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外之國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家之單一忠誠義務。

內政部表示，已於115年1月30日函請李貞秀女士確實依規定辦理，復於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室。另，因其說明已向中國大陸辦理放棄國籍，今日再函請立法院秘書長協助提供已辦理之佐證資料。