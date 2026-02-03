　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／政大學霸遭丟包台64慘死　Bolt司機遭限制出境+電子監控

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，丟包司機遭限制出境、出海，並實施電子監控。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民、葉品辰／台北報導

政治大學畢業、在鐵路警察局服役的25歲溫姓替代役男，上(1)月25日凌晨搭乘多元計程車返家途中，竟在台64線快速道路中和段遭46歲林姓司機丟包，隨後倒臥車道，接連遭4輛轎車輾過慘死。新北地檢署原先依過失致死罪嫌，諭知46歲林姓司機5萬元交保，後續偵辦認為案情重大，除涉過失致死外，亦涉及遺棄致死罪嫌，日前加保15萬元，昨(2)日再度傳喚林男開庭，訊後諭令須限制出境、出海，並實施電子監控。

檢警調查，溫男當時至台北市文山區興隆路二段訪友後，透過Bolt叫車返板橋嬸嬸家，搭乘林男駕駛的多元計程車。途中行經台64線1公里處中和段時，司機突要求溫男立即下車。溫男下車後，林男隨即駛離現場約1分鐘，並報案稱「有人躺在台64線車道，需要警方協助」，但警方趕抵時，溫男已先後遭陳、邱、簡、魏等4名駕駛輾過，頭顱破裂、全身多處骨折，當場身亡。警方隨即將林男及後方4名駕駛依過失致死罪嫌送辦。

檢方複訊後，原諭知林姓司機及陳、邱各5萬元交保，簡、魏則各1萬元交保，1月27日再度傳喚林男說明時，認定其行為除涉過失致死外，亦可能構成遺棄致死，屬可處無期徒刑或7年以上重罪，遂加保15萬元。昨日再次開庭後，檢方認為林男有逃亡之虞，諭令限制出境、出海並實施電子監控，須每日定時自拍上傳科控中心報到，後續若檢方認定遺棄致死罪嫌成立，恐將適用國民法官法審理。

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

一名學霸25日遭Bolt派遣多元計程車駕駛「丟包」台64線慘死，交通法規僅能開罰車隊，無法直接對叫車平台開罰，需回歸到車隊與叫車平台間契約約束究責，有學者點出該悲劇是來自被制度默許的漏洞。交通部表示，交通部已透過車隊管理將平台納入約束，叫車平台不能主張是資訊服務業，雙方推卸責任。

關鍵字：

台64丟包Bolt替代役政大

