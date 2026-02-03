　
社會 社會焦點 保障人權

「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲正宮得知亡夫曾偷吃自己的高中閨蜜，憤而將閨蜜告上法院。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名妻子因結縭30餘年的老伴過世，悲慟失去求生慾望，2個女兒不忍看母親放棄治療疾病，才揭露父親生前偷吃母親的高中閨蜜一事，並拿出父親和小三的露骨對話、私密照為證，母親看了憤而將閨密告上法院。新竹地院審理，法官判閨蜜侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。

判決指出，男子阿宏(化名)和妻子結婚32年，他於2017年過世後，2個女兒幫他整理遺物時，發現阿宏竟出軌母親的高中同學小香(化名)，而小香不僅傳送掀衣只穿內衣的露胸照說「早安：新鮮的，看完請刪除」，阿宏也回傳「忽然覺得好想吃妳的布丁奶」等語。

女兒看了非常震驚，不敢相信這個和爸爸、媽媽從小認識，經常來她們家參加家庭聚會的阿姨，竟和父親發生不倫，因怕媽媽承受不住父親的逝去和背叛，將秘密隱忍多年，直到近年看到母親為父親離去悲慟不已，連自身疾病都想放棄治療，想跟隨丈夫而去，才決定將此事告訴母親，希望母親能堅強活下去。

女兒先於2023年9月質問小香，為何父親約小香出遊，兩人卻是住同一間房，小香則解釋「其實阿姨在新竹的時候有去學民俗療法，...眼看虛弱的爸爸被治療氣喘吁吁，很是心疼，就自告奮勇的說我來幫你」、「你爸說1.為了感謝我，2.我比較方便可以照顧他，那時我當然有顧忌還要避嫌，可是不過你爸一再請求。(其實跟你爸在一起很安全)」。

另外小香又表示，「至於有些越軌行為是阿姨一時失去理智，只能懇求媽媽還有姊妹原諒」、「在平日生活中，我都盡量多做善事來彌補曾經犯下的錯誤。我非聖人才會隨著你爸的安排犯下大錯...」，女兒確定小香承認和阿宏曾共同出遊並同住一房，且發生越軌行為，才將這件事告訴母親。母親得知後原本也想放下，但無意間又看到小香和別人的合照，內心實在過不去，提告對小香求償60萬元。

審理時，小香辯稱自己從事民俗療法之相關工作，和阿宏因客戶關係變成朋友並往來，而阿宏本身有小兒麻痺症，生活行動有許多不便，兩人只是一般朋友，彼此分享生活日常而已。不過法官不採信小香的說法，認為小香侵害配偶權，應賠償妻子20萬元。

02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

不倫配偶權法律判決新竹家庭糾紛

