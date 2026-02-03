狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，美國總統川普2日宣布與印度達成貿易協議，新德里承諾停購俄羅斯石油、降低貿易壁壘、大舉採購美國商品等，換取關稅從50%大降至18%。

美印貿易協議內容曝光 新德里大開放



川普在真相社群發文表示，他與印度總理莫迪（Narendra Modi）「談了很多事情，包括貿易及結束烏俄戰爭。他同意停止購買俄羅斯石油，並從美國以及可能的委內瑞拉採購更多石油。」

川普表示，印度承諾採購規模上看5000億美元（約新台幣15.8兆元），涵蓋能源、煤炭、科技、農產品、國防、電信、製藥及飛機等領域。

一名印度政府官員也表示，印度同意從美國購買醫藥、電信、國防、石油以及飛機等核心領域商品，調降進口汽車關稅，並且部分開放受到政府高度保護的農業市場。

▼俄羅斯靠著出口石油，資助烏克蘭戰爭。（圖／路透）



早已悄悄轉向？印度計畫改買美油

貿易數據顯示，印度的俄羅斯石油進口，已在去年12月跌至2年來新低。業界消息人士透露，在雙邊政府加速討論貿易協議之後，印度煉油廠就開始從中東、非洲與南美洲國家購買更多石油。

不過，雖然莫迪在社群平台發文，對於關稅調降表達喜悅，卻對停購俄油隻字未提。

印度煉油業消息人士則透露，他們早已預訂2月裝船、3月抵達的俄油，因此還需要一段過渡期，履行完既有合約之後，才能完全停止從俄羅斯進口石油。而且，他們至今尚未接獲政府停購俄油的命令。

其他消息人士則表示，印度將逐步削減俄油進口，但完全停購將重創俄印合資煉油廠Nayara Energy的每日40萬桶產能。