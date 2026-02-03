明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天持續回溫，西半部留意日夜溫差大，周五晚間鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部降雨增多，高山有望降雪，最冷時間點在下周日晚間至周一清晨，低溫下探9度。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天至周五白天逐日回溫，各地都是穩定天氣，東半部及恆春半島有零星短暫雨，西半部日夜溫差大。周五晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，預計持續到下周一清晨，中部以北、東北部及東部轉冷，其他地區早晚亦冷，北部及東北部有短暫雨，東南部及恆春有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，南部平地為多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜表示，最冷時間點為下周日晚間至周一清晨，西半部及東北部僅9至11度，花東12至13度，下周一白天冷空氣減弱，氣溫回升，日夜溫差大，東半部有零星短暫雨。

溫度方面，他指出，明天到周五白天逐日回溫，明天北部約13至24度、中部15至26度、南部16至28度、東部16至22度。周五北部15至25度、中部16至26度、南部18至29度、東部18至24度。下周日整天感受寒冷，北部僅10至13度，中部11至19度、南部13至22度、東部13至17度。

降雪方面，林定宜指出，周六晚間至下周日清晨中部及東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率。另外，周四、周五金門及馬祖全天、西半部清晨有局部霧或低雲，且東南部沿海及恆春有長浪，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）