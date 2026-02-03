　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天持續回溫，西半部留意日夜溫差大，周五晚間鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，北部及東半部降雨增多，高山有望降雪，最冷時間點在下周日晚間至周一清晨，低溫下探9度。

中央氣象署預報員林定宜表示，今天至周五白天逐日回溫，各地都是穩定天氣，東半部及恆春半島有零星短暫雨，西半部日夜溫差大。周五晚間鋒面通過，強烈大陸冷氣團南下，預計持續到下周一清晨，中部以北、東北部及東部轉冷，其他地區早晚亦冷，北部及東北部有短暫雨，東南部及恆春有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，南部平地為多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜表示，最冷時間點為下周日晚間至周一清晨，西半部及東北部僅9至11度，花東12至13度，下周一白天冷空氣減弱，氣溫回升，日夜溫差大，東半部有零星短暫雨。

溫度方面，他指出，明天到周五白天逐日回溫，明天北部約13至24度、中部15至26度、南部16至28度、東部16至22度。周五北部15至25度、中部16至26度、南部18至29度、東部18至24度。下周日整天感受寒冷，北部僅10至13度，中部11至19度、南部13至22度、東部13至17度。

降雪方面，林定宜指出，周六晚間至下周日清晨中部及東部3000公尺以上高山、北部及東北部2000公尺以上高山有降雪機率。另外，周四、周五金門及馬祖全天、西半部清晨有局部霧或低雲，且東南部沿海及恆春有長浪，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告
獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

高雄三院齊發！長庚體系春節加開傳染病門診　看診時間一次看

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

女兒在校疑遭霸凌！網紅醫曝照顧過程：爸爸可以背妳一輩子

2月上旬「好運臨門四大生肖」　事業突破、財路大開

明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

30歲前跌一跤！他曝「慘賠經歷」半桶金沒了：人生像被掏空

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

重傷少女挺過49天生死關卡　奇美醫院照護策略讓譫妄率降至3成以下

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

台灣「1蔬菜」被讚甜又好吃！　一票認同：在國外很懷念

粉絲必衝！韓團ENHYPEN高雄快閃店登場　最終巡迴場限定周邊曝光

高雄三院齊發！長庚體系春節加開傳染病門診　看診時間一次看

賴清德稱「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉

女兒在校疑遭霸凌！網紅醫曝照顧過程：爸爸可以背妳一輩子

2月上旬「好運臨門四大生肖」　事業突破、財路大開

明起3天日夜溫差大　周末強烈冷氣團「最冷探9度」

30歲前跌一跤！他曝「慘賠經歷」半桶金沒了：人生像被掏空

連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

重傷少女挺過49天生死關卡　奇美醫院照護策略讓譫妄率降至3成以下

送中低收入戶白米「竟過期8年」　桃園區公所︰標示錯誤已更換

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

【解鎖崩壞開關】手指輕梳寶寶鼻子 居然炸出大白眼！

生活熱門新聞

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

寒流將至？周末變天「2段低溫」探8℃

男換完紙褲「竟一次來2個」　約女友感按摩卻悔炸！

謝典林秀「1500萬元NBA球員卡」被問怎有錢買？

不是簡體字！「數」一寫法只有台灣人看得懂

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」

首例漢他死亡　北捷全線大消毒

去日本玩遭「差別待遇」！在地日人轟：不是巧合

陳沂今晨發文：我剛剛發生靈異事件！　

更多熱門

相關新聞

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

周末強烈冷氣團報到「連凍4天」　低溫探11度有望降雪

今天冷氣團減弱，逐漸回溫，預計持續到周五白天，周五晚間至下周一強烈大陸冷氣團影響，各地轉冷，低溫下探11度，其中，周五晚間至周六北部及東半部降雨增加，高山有降雪機率。

明天起回溫轉乾　周末北東濕冷「再探10度以下」

明天起回溫轉乾　周末北東濕冷「再探10度以下」

北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團報到

北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團報到

明天北台灣濕冷探13度　周六冷空氣接力再降溫

明天北台灣濕冷探13度　周六冷空氣接力再降溫

午後降雨機率增　未來一周兩波冷氣團接力

午後降雨機率增　未來一周兩波冷氣團接力

關鍵字：

天氣降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面