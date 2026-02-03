重傷少女挺過49天生死關卡　奇美醫院照護策略讓譫妄率降至3成以下

▲奇美醫院加護病房團隊透過A2F組合式照護策略，成功降低病人譫妄發生率，提升重症照護品質。（記者林東良攝，下同）

加護病房救回一條命，卻可能讓病人陷入另一場無聲風暴，奇美醫院指出，加護病房病人因重症、環境隔離與生理壓力，發生「譫妄症」的比例一度高達五成，奇美醫院自2022年起導入「譫妄組合式照護策略（A2F）」，透過早期預測、個別化照護與跨專業合作，成功將譫妄發生率降至30%以下，為重症照護品質立下新標竿。

奇美醫院分享一名21歲台南大學女學生的真實案例。該名少女返校途中不幸自摔，造成骨盆及雙下肢多處骨折，並併發肺栓塞、意識不清及血氧偏低，緊急送醫後裝設葉克膜並接受多次手術。歷經49天的生死交關，醫療團隊在全力搶救生命的同時，也提前為可能出現的加護病房譫妄風險做好準備。

奇美醫院3B加護病房主任蔡季倫表示，少女清醒後即啟動個別化「預防譫妄組合式照護」，每班評估病況，主動提供日期與時間提醒，依其喜好播放音樂、卡通及鋼琴創作，安排熟悉物品陪伴，並彈性調整家屬探視時間，同時進行早期床邊復健。最終，少女未出現譫妄症狀，順利轉出加護病房，家屬也親筆致函表達感謝。

奇美醫院護理部3B加護病房護理長郭惠婷指出，加護病房譫妄常被忽略，卻可能延長住院、影響復原。醫院自111年4月全面導入「M.O.R.E. ABCDEF（A2F）」策略，從病人入住第一時間即進行風險評估，結合醫師、護理師、專科護理師、藥師、復健與社工等跨團隊合作，並納入家屬與志工陪伴，成功降低譫妄發生率。

護理部督導柯雅婷進一步說明，A2F照護內容涵蓋音樂陪伴、定向感訓練、睡眠調整及感官支持，並依病人背景量身打造照護方式，包括運用科技輔助溝通，讓病人在高度醫療環境中仍能保有熟悉感與安全感。

此外，奇美醫院更率全台之先推動「預防譫妄加護病房志工」，在家屬無法長時間陪伴時，補足照護空窗，透過簡易互動活動降低病人不安，也同步強化家屬衛教，讓譫妄預防成為日常照護的一部分。

奇美醫院強調，加護病房不只是搶救生命的場所，更是身心最脆弱的關卡。透過持續優化譫妄預防策略，讓重症病人不只活下來，也能清醒、有尊嚴地走向復原，是醫療團隊共同努力的目標。