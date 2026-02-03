　
重傷少女挺過49天生死關卡　奇美醫院照護策略讓譫妄率降至3成以下

▲奇美醫院加護病房團隊透過A2F組合式照護策略，成功降低病人譫妄發生率，提升重症照護品質。（記者林東良攝，下同）

▲奇美醫院加護病房團隊透過A2F組合式照護策略，成功降低病人譫妄發生率，提升重症照護品質。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

加護病房救回一條命，卻可能讓病人陷入另一場無聲風暴，奇美醫院指出，加護病房病人因重症、環境隔離與生理壓力，發生「譫妄症」的比例一度高達五成，奇美醫院自2022年起導入「譫妄組合式照護策略（A2F）」，透過早期預測、個別化照護與跨專業合作，成功將譫妄發生率降至30%以下，為重症照護品質立下新標竿。

奇美醫院分享一名21歲台南大學女學生的真實案例。該名少女返校途中不幸自摔，造成骨盆及雙下肢多處骨折，並併發肺栓塞、意識不清及血氧偏低，緊急送醫後裝設葉克膜並接受多次手術。歷經49天的生死交關，醫療團隊在全力搶救生命的同時，也提前為可能出現的加護病房譫妄風險做好準備。

奇美醫院3B加護病房主任蔡季倫表示，少女清醒後即啟動個別化「預防譫妄組合式照護」，每班評估病況，主動提供日期與時間提醒，依其喜好播放音樂、卡通及鋼琴創作，安排熟悉物品陪伴，並彈性調整家屬探視時間，同時進行早期床邊復健。最終，少女未出現譫妄症狀，順利轉出加護病房，家屬也親筆致函表達感謝。

▲奇美醫院加護病房團隊透過A2F組合式照護策略，成功降低病人譫妄發生率，提升重症照護品質。（記者林東良攝，下同）

奇美醫院護理部3B加護病房護理長郭惠婷指出，加護病房譫妄常被忽略，卻可能延長住院、影響復原。醫院自111年4月全面導入「M.O.R.E. ABCDEF（A2F）」策略，從病人入住第一時間即進行風險評估，結合醫師、護理師、專科護理師、藥師、復健與社工等跨團隊合作，並納入家屬與志工陪伴，成功降低譫妄發生率。

護理部督導柯雅婷進一步說明，A2F照護內容涵蓋音樂陪伴、定向感訓練、睡眠調整及感官支持，並依病人背景量身打造照護方式，包括運用科技輔助溝通，讓病人在高度醫療環境中仍能保有熟悉感與安全感。

此外，奇美醫院更率全台之先推動「預防譫妄加護病房志工」，在家屬無法長時間陪伴時，補足照護空窗，透過簡易互動活動降低病人不安，也同步強化家屬衛教，讓譫妄預防成為日常照護的一部分。

▲奇美醫院加護病房團隊透過A2F組合式照護策略，成功降低病人譫妄發生率，提升重症照護品質。（記者林東良攝，下同）

奇美醫院強調，加護病房不只是搶救生命的場所，更是身心最脆弱的關卡。透過持續優化譫妄預防策略，讓重症病人不只活下來，也能清醒、有尊嚴地走向復原，是醫療團隊共同努力的目標。

重傷少女挺過49天生死關卡　奇美醫院照護策略讓譫妄率降至3成以下

台南「醫療導向型重劃區」完工　在地：地價站4字頭

台南市永康區「六甲頂醫療專用區市地重劃工程」歷經約2年半施工，29日舉行啟用典禮，該區總開發面積達4.093公頃，結合醫療、住宅與公共設施規劃，未來將與奇美醫院既有院區形成完整醫療聚落，信義房屋專家表示,該區屬於典型的「醫療導向型發展區」。

長照3.0推「無牆醫院」奇美醫院醫照一體把照護送進家門

守護第一線救災人員健康新營醫院支援後壁烏樹林火災消防醫療照護

不只看診更是行動醫院台南市立醫院智慧巡迴車啟動偏鄉照護新革命

奇美醫院×思科結盟！啟動AI智慧醫療合作打造中風照護新模式

