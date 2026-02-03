指台灣像衛兵24小時沒休息保護全世界　林佳龍笑：應該也付一點給台灣

▲外交部長林佳龍。（圖／記者詹詠淇攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（3日）下午赴台北國際書展參加2場活動，他致詞時表示，台灣在印太第一島鏈最前線，有人說是不是美國在保衛台灣，「台灣也在保護全世界」，像站衛兵24小時沒有休息，他開玩笑說，「應該也要付一點給台灣」。他也提到，中共講他竄訪、削尖腦袋到處鑽營，因為他一下出現在東京，一下到歐洲，又到美國折返跑，因為大家都喜歡台灣。

外交部長林佳龍今（3日）下午前往「2026台北國際書展」，參加由國史館舉辦的「台灣關係法與台美關係發展」座談會，以及光華雜誌的「見證蛻變，分享世界的光華」開幕式。

林佳龍在光華雜誌致詞提到，期待外交不是只有比較冷冰冰的事情，而是有溫度的，所以他推動總和外交、科技外交、文化外交，走向全世界，「你就會知道為什麼，現在的外交部長到很多國家去，以前的都去不了」。

林佳龍說，很多人好奇為什麼，像是中共講他竄訪、削尖腦袋到處鑽營，因為他一下出現在東京，又跑到歐洲，幾乎G7都跑了，又到美國折返跑，又跟副總統蕭美琴進到歐洲議會，「為什麼？因為台灣，大家都喜歡我們」。

林佳龍指出，台灣的重要性，「我們可以帶來更美好的世界」，除了價值外交、自由民主、人權、法治、制度跟文化以外，台灣對多元價值很尊重，「所以人家會看到我們的進步性」。

林佳龍也提到同盟外交，台灣在印太第一島鏈最前線，「有些人說是不是美國在保護台灣？台灣也在保護全世界！我們在這邊，站衛兵，24小時沒休息。應該也要付一點給台灣」，當然台灣自己的國防預算自己要，要有防衛自己的決心跟能力。