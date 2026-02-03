鹿谷農民診所深耕30餘年　轉型竹山秀傳鹿谷院區外傷緊急處理更妥速

▲鹿谷農民診所轉型「竹山秀傳鹿谷院區」，七大科別進駐。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

創立30多年的「鹿谷農民診所」為因應日益增長的醫療與高齡照護需求，目前正式自該診所醫師曾孝民轉由竹山秀傳醫院接手經營，並更名為「竹山秀傳鹿谷院區」，提供全面升級的醫療服務，並為鄉親提供更完善、更貼心的在地照護。

「竹山秀傳醫院鹿谷院區」於今日揭牌，同時特別舉辦「健康守護日」活動，現場提供包括:骨質密度檢測、癌症篩檢、成人健檢等多項免費服務，鼓勵鄉親攜帶健保卡踴躍參加。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜表示，鹿谷院區如同醫院急診的延伸，回溯至113年5月，竹山秀傳便派出專任醫師支援農民診所的內科與急診，強化第一線救治能量；自今年1月全面開啟七大專科進駐、復健治療及傷口照護服務以來，據統計顯示已服務超過1000多位民眾就近求醫的需求，更有超過200人次以上接受專業的傷口照護與外傷換藥服務。

許多鄉親對此感觸極深，紛紛表示相較於前往竹山秀傳本院，鹿谷院區讓就醫距離單趟減少13公里、節省超過20分鐘車程，「現在真的很方便！」莊碧焜指出，這20分鐘在面對緊急外傷處理時，就能為民眾爭取到最妥速處置，大幅提高醫療的安全性與即時性。

另為全面照顧在地需求，鹿谷院區也設立中醫、復健科、胸腔外科、神經內科、神經外科，以及週六的小兒科門診，特別是週六的小兒專科，在遇到突發健康狀況時，能第一時間尋求專業小兒科醫師的診斷，不必在車陣中焦急等待；院區還設有專業物理治療設備，更結合「廣興育樂學堂」失智照護據點。

院方表示，接手鹿谷院區不僅是醫療資源的延伸，更是承接曾孝民深耕守護鄉親30多年的使命感，未來將以專業的醫療團隊與溫暖的服務，成為鄉親最堅實的健康後盾。