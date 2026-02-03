　
「立春」4生肖先動先贏！第一名最強主角光環　升官、被挖腳機會大

文／命理老師 邱彥龍

本週三（2／4）立春，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，進入立春後，天寒地凍又逢春，扎穩根基不出頭，是最好的應對方式。其中，有4生肖暗中布局已久，立春先動先贏。屬蛇者是這段期間最強的主角，人氣提升易被看見；屬馬的人則是越務實越順遂，靠專業賺錢最香；屬狗者，有諸多貴人相助；屬猴者則會有人脈財跟資訊財進來，守口如瓶可得貴人賞識。

▲立春節氣 。（圖／AI生圖）

▲立春節氣。（示意圖／取自免費圖庫unsplash）

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡（2／4～2／18）12生肖運勢：

Top 12：牛

屬牛的朋友這段期間財運擴張很快，但資訊量太大、事情過多已經超越負荷，要抓好主體方向，分心容易踩雷，注意會被無形的磁場影響，導致情緒不穩，但過往的努力與累積將能回收，只是仍會感到莫名壓力，不要自己跟自己過不去，注意身體健康。

財運：容易在合約、轉帳跟網購方面踩雷，錢的事都要再三確認。
事業：計畫改來改去，你雖能應付，但可用清單、流程救你。
感情：一心多用會讓對方總覺得你不在。
健康：小心呼吸道、肩頸問題，容易神經緊繃、失眠。
建議：把注意力收回來，你立刻會變順。

Top 11：豬

屬豬的朋友這段期間擁有許多人的幫助與照顧，但別太愛面子，把現實顧好比較實在，切勿觸碰違法之事，否則會有官司問題，包括你的另一半或合夥人都是。

財運：容易為排場花錢；先顧現金流。
事業：容易被挑戰、被要求；努力做完會有回報，但別硬扛到爆。
感情：需要被看見，但別用情緒求關注。
健康：注意心血管、血壓跟睡眠。
建議：低調修整，下一波你會更亮。

Top 10：羊

屬羊的朋友這段期間容易有是非，發生口角，內心的壓力與負能量累積不少，最好少說多做，不要抱怨，只要把自己行銷出去就好，不要太理會無聊的閒話。

財運：小道消息多，容易被帶著走，建議投資先查證。
事業：變動多，合約、文件要看清楚。
感情：你想自由，但對方可能要承諾；要談清楚規則。
健康：筋骨拉傷、交通意外要注意。
建議：嘴巴收一點，運就回來。

Top 9：雞

屬雞的朋友這段期間桃花運、偏財運超旺，有機會脫單或者財運滿滿，當然享樂的機會也很多，要注意容易跟人有錢財和情感上的糾紛，如有合夥合作或者感情對象，容易遇到談判期，界線要清楚，並且強硬一點，不要模糊不清。

財運：人情支出增加，別硬撐面子。
事業：合作多，但也容易被拖累；條款要寫清楚。
感情：猶豫會讓你錯過，該表態就表態。
健康：注意腰、下背、循環系統。
建議：你不是來當和事佬，你是來做決策的人。

Top 8：虎

屬虎的朋友這段期間財務波動大，容易有突發事件發生，價值觀會翻新，但只要不貪就可以，別被市場震盪洗掉，也要小心被騙，更不要自己跟自己過不去，轉個念就好，可以逢凶化吉，成為一方之霸。

財運：適合長線與保守配置；短線追高容易被震下車。
事業：適合精品、美學、土地房產、食品供應鏈方面的工作。
感情：固執不說話會傷感情；要講清楚才有安全感。
健康：注意喉嚨、甲狀腺跟肩頸問題。
建議：這16天最該做的就是「守住基本盤」。

Top 7：鼠

屬鼠的朋友這段期間適合回歸到家庭，將資產、住處、親密關係整理好是重點，你想快速擴張，會有幸運的機會，但根本之道，在於好好溝通跟解決問題，一切都會更順利。

財運：守財比賺快錢重要；適合做保險、房產、家庭支出整理。
事業：適合做照顧型、服務型或長期的客戶經營。
感情：需要安全感；別用情緒測試對方。
健康：注意胃、胸口的壓力，還有小心情緒性暴食。
建議：把生活打理好，你的運就會穩起來。

Top 6：龍

屬龍的朋友這段期間第六感直覺超準，但要分清是靈感還是自我腦補。會被要求長大變成熟，讓你壓力倍增，但記住，壓力會把你雕塑成高手，雖然這段期間有些事會被中斷，但也有很多隱藏機會浮現，多注意講出的話，好好溝通，才不會壞了好事。

財運：偏財有機會，但最怕衝動性投資，先小額測試為宜。
事業：適合療癒、顧問、藝術、助人、服務型工作；界線要清楚，別被拖累。
感情：心軟會吃虧；愛不是拯救。
健康：失眠、多夢、免疫系統問題、水腫。
建議：把直覺寫成規則，你就會越來越強。

Top 5：兔

屬兔的朋友這段期間突然想「重新開始」，會有新起點的機會。靈感很強，但也容易衝太快，導致花費突然增加，敢衝也要有策略，而不是盲目沒規劃。會重新篩選朋友圈，淘汰不想互動的人，在群體中容易變成焦點、主角或是領導者，相對的任何機會都會變多。

財運：有賺錢衝動，但要先做預算，別被激情或話術煽動。
事業：適合開新專案、新內容、啟動新業務，但要先做流程與風險管控。
感情：容易一見鍾情，也容易三分鐘熱度，別用情緒逼對方。
健康：小心頭痛、發炎、意外擦撞。
建議：你要的是「先試後押」，不是「先衝後哭」。

Top 4：猴

屬猴的朋友這段期間會有貴人暗地幫忙，容易遇到關鍵介紹人，也容易成為別人的貴人，有遇到核心資源的機會或私領域的機緣，當資源到位，會有不錯的發展空間，舊有的合作、合夥對象，會有變動拆夥的狀況，如果有男女朋友或小孩的人，容易有家庭口角發生，雙方的壓力增加。

財運：擁有資訊財、人脈財，但別碰灰色地帶，會惹災難。
事業：適合談合作、做整合、也適合做策略、做風險控管。
感情：容易有深度連結，但也容易疑心與冷戰。
健康：小心荷爾蒙、泌尿系統或生殖方面問題、失眠。
建議：你只要守口如瓶和交付到位，貴人就會拉你一把。

Top 3：狗

屬狗的朋友這段期間心思非常細膩，多注重細節是決定輸贏的關鍵，許多漏洞你一眼就能看出，但切勿鑽牛角尖，「統整能力、校對能力、風險意識」是此時你最有價值的財富，且有無形的神祉跟隨守護你，擁有許多貴人幫助。

財運：適合做帳、精算、控制成本；若能多省一點並避免踩雷，就算是賺。
事業：適合做流程、文書、法務、審核、醫療跟數據分析工作。
感情：少挑剔、多稱讚；一句話能救一段關係，也能毀一段關係。
健康：注意腸胃、過敏、壓力型失眠。
建議：你要做的是「把事情做對」，不是「把人挑到完美」。

Top 2：馬

屬馬的朋友這段期間適合穩住現金流，越務實越順，腳踏實地一步一腳印前行，把自己的專業好好發揮出來，可以獲得讚賞，並獲得權力。正財運超級強，有十方來財之感，非常適合談條件、簽約、制定規則，但切勿投機，一旦投機會讓你破財。

財運：正財穩；靠專業、顧問、管理、制度賺錢最香。
事業：會被交辦重要責任，扛得住就升級，扛不住就被換掉。
感情：想要安全感跟未來規劃，但別用冷處理溝通。
健康：注意肩頸、腰背、膝蓋跟過勞。
建議：把界線、規則、錢講清楚，你就會贏。

Top 1：蛇

屬蛇的朋友這段期間是最強的主角，想法變快、決定變狠，比以往更加果斷，容易出名被看見，升官發財的機會非常大，或者有被人挖腳更換跑道的機會，可望成為出眾的人，名氣、人氣快速提升，非常適合確立自我定位與角色，改變同溫層，跨越到更新領域開發新產品。

財運：加入新平台、新社群或新技術會帶財，但別一次重壓，先試水溫再加碼。
事業：最旺的是做成「系統化」，把會的變成課程、流程或服務模式，好好規劃會爆紅。
感情：先朋友後戀人機率高，舊關係若卡住，容易突然下決定。
健康：神經緊繃、睡不好、腦袋停不下來。
建議：少講空話、多交出成果，運勢就會一路上升。

▲立春期間立場分裂非常明顯。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，立春之後就正式進入「丙午」馬年，「赤馬紅羊劫」到，再加上天干丙火（陽火），地支午火（陰火）『雙火時節』，恐怕會非常不平靜，派系鬥爭強烈，利益被佔據瓜分，最後反噬爆雷。邱彥龍老師說，每逢『赤馬紅羊劫』，財政虛空、軍權破裂、官僚腐敗、民怨積深已久，因此會發生決策衝突、鬥爭嚴重、快速洗牌或戰爭動員，火勢到達極點後，反噬力量出現，屍橫遍野。

立春期間這16天的運勢，主要是受太陽、金星、火星、水星、冥王星能量全集中在水瓶座影響，另外，2月4日起天王星順行，並且刑水瓶群星，土星正式進入牡羊座與海王星合相，大環境會集體換邊站隊，舉凡規則、制度將會被改寫，立場分裂非常明顯，輿論速更快，今天快速被捧上去的人，明天可能就翻車。

如何走好未來的赤馬紅羊年，邱彥龍老師也給六點建議：

第一、先定位自我戰場：不是什麼都要做，而是選1到2個主戰場深耕經營。

第二、把成果系統化：所有的流程、步驟、定價都交付模式，先完成後再擴張。

第三、先小後大、先試後加碼：不論投資或合作，都先試10%到30%的力道就好。

第四、煽動型內容拒看、拒聽：唯有資訊戒斷，才可提升自我判斷力跟精準度。

第五、同溫層升級：挑戰有門檻的領域，與會帶你上戰場的人來往，不交往只會聊天空談的人。

第六、界線先立：所有的金錢、時間、合作條件都先講清楚，才不會被拖耗

邱彥龍老師強調，赤馬紅羊年凡事先穩後快，先試後押，先立界線再談感情，用規則保護直覺，未來運勢將會大旺。

至於上升星座、太陽星座、月亮星座落在水瓶、雙魚、牡羊、金牛、射手、巨蟹等6星座者，立春期間也擁有較強的運勢，記住只要把焦點回歸自身，繼續往前邁進，製訂好方向，同時做到自律，就有機會迎向成功的未來。

邱彥龍 老師 @yanlom7878
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▲命理老師邱彥龍 。（圖／邱彥龍提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

二月上旬，整體運勢逐漸回暖，有些生肖特別容易在關鍵時刻站上有利位置。不論是職場表現、財務回報，還是資源與機會的流動，都出現明顯加速的跡象。這段時間，清醒的判斷、果斷的行動，將成為拉開差距的關鍵。一起來看看，哪些生肖在二月上旬走在好運前端，把優勢轉化為實際成果。

邱彥龍運勢生肖節氣立春

