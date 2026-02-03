　
地方 地方焦點

金馬送福雪中送暖　台電台南區處攜手華山、創世關懷獨老迎新年

▲台電台南區處處長廖學智偕同華山基金會人員，親自走訪關懷獨居長輩，送上年菜與紅包，讓長輩在寒冬中感受社會溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

▲台電台南區處處長廖學智偕同華山基金會人員，親自走訪關懷獨居長輩，送上年菜與紅包，讓長輩在寒冬中感受社會溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將近，寒流一波波來襲，台電台南區處持續以行動送暖。台電台南區處員工於歲末年終之際自發籌募善款，共計捐助新台幣16萬元，分別捐贈創世基金會與華山基金會，協助弱勢族群度過寒冬，也讓獨居長輩能安心迎接新年。

▲台電台南區處處長廖學智偕同華山基金會人員，親自走訪關懷獨居長輩，送上年菜與紅包，讓長輩在寒冬中感受社會溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

台電台南區處處長廖學智，3日上午偕同華山基金會中西區社區愛心天使站站長吳品儀，實地走訪關懷獨居長輩，除親手送上年菜與紅包，也貼心叮嚀長者注意保暖、按時服藥，祝福爺爺奶奶們平安健康、歡喜過好年，讓寒冬中的長輩感受到滿滿溫情。

▲台電台南區處處長廖學智偕同華山基金會人員，親自走訪關懷獨居長輩，送上年菜與紅包，讓長輩在寒冬中感受社會溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

華山基金會今年舉辦第24屆常年服務暨「愛老人、愛團圓」公益活動，持續關懷失能、失智及失依的弱勢長輩。台電台南區處同仁凝聚愛心，捐助華山基金會8萬元，協助獨居長者在年節期間獲得必要的生活照顧。華山基金會吳品儀站長表示，許多長輩因親人早逝而獨居，隨著年紀增長、病痛纏身，更需要社會持續的關懷與支持。

▲台電台南區處處長廖學智偕同華山基金會人員，親自走訪關懷獨居長輩，送上年菜與紅包，讓長輩在寒冬中感受社會溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

除關懷獨居長輩外，台電台南區處同仁今年亦參與創世基金會第36屆「寒士吃飽30—送禮到家」活動，再捐助8萬元，協助將年節物資與應急紅包送到弱勢家庭手中，結餘款項則作為植物人常年照護與物資使用。創世基金會台南分院院長孫淑媛指出，近年景氣低迷，捐款資源相對吃緊，台電台南區處長期雪中送炭，對弱勢族群是一大支持力量。

▲台電台南區處處長廖學智偕同華山基金會人員，親自走訪關懷獨居長輩，送上年菜與紅包，讓長輩在寒冬中感受社會溫暖。（記者林東良翻攝，下同）

廖學智表示，台電台南區處同仁每逢歲末年終皆會自願發起捐款活動，希望透過實際行動回饋社會，讓弱勢家庭感受到溫暖與希望。未來也將持續投入公益行動，期盼拋磚引玉，邀請更多企業與民眾一同加入關懷弱勢的行列。

