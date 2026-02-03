　
連鎖餐飲7月起「限用洗選蛋」恐漲價　農業部：影響有限

▲▼蛋價,缺蛋,蛋荒,蛋商,雞蛋,物價,通膨,洗選蛋,禽流感,消費者物價指數,CPI。（圖／記者李毓康攝）

▲農業部表示，洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部要求一定規模的連鎖餐飲業、烘焙業、早餐店自7月1日起限定使用洗選蛋，引發漲價疑慮。農業部今（3日）表示，這次修正規定，對象並不包含下游業者，且目前洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限，多數業者也都表達支持，認為有助於提升蛋品品質與消費信任。

為進一步提升國產雞蛋洗選比例及洗選蛋於市場的覆蓋率，農業部在1月14日預告修正規定，擴大國產洗選鮮蛋溯源制度適用對象，連鎖家數達30家以上之餐飲業、15家以上烘焙業、50家以上的早餐店，或企業資本額達1000萬元以上業者，其所使用之洗選鮮蛋，均須落實逐顆噴印標示、生產及流向資訊登錄溯源系統，並備妥相關紀錄供查核。

不過民眾憂慮，洗選蛋相對較貴，恐怕會帶動餐飲業漲價，未來荷包恐會失血。

農業部今天回應，這次修正規定對象不包含下游早餐店、烘焙業及餐飲業者，而是具有一定規模業者，包括連鎖家數達30家以上餐飲業、15家以上烘焙業、50家以上的早餐店等，自7月1日實施，初估約有330家公司、逾1萬3000間連鎖門市必須使用洗選鮮蛋。

農業部強調，洗選噴印制度並非是新創政策，目前洗選蛋與未洗選蛋的價格差距有限，隨著洗選規模擴大及作業流程優化，相關物流與生產成本可望進一步下降。另農業部去年7月已經跟指標性企業進行溝通座談，多數業者均表達支持，並認為有助於提升蛋品品質與消費信任。

草莓正值產季，為讓民眾找出喜愛草莓，農業部介紹台灣6大草莓品種，現產量最高的是口感紮實的「香水」草莓，而「豐香」草莓曾是國內最大宗，以甜度高、香氣濃郁著稱，果實最大則是「紅冠」草莓。農業部提醒，挑選草莓以色澤鮮亮有光澤、顆粒飽滿且香味濃郁者佳，且等到要吃時才用流動清水逐個清洗。

