政治

林佳龍：與其他國家有無邦交　都不像台美關係會決定台灣生存發展

▲▼外交部長林佳龍出席「臺灣關係法與臺美關係發展」《美國國家安全與對臺政策檔案選譯》(六)-(八)國史館新書發表暨座談會。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍今（3日）下午赴台北國際書展參加2場活動，他致詞時提到，台美關係涉及台灣生存與發展，「與其他國家，無論有邦交、無邦交，都不像台美關係會決定台灣的生存與發展」，因為對岸中國想要併吞台灣，台灣當然要自助而後人助。

外交部長林佳龍今（3日）下午前往「2026台北國際書展」，參加由國史館舉辦的「台灣關係法與台美關係發展」座談會，以及光華雜誌的「見證蛻變，分享世界的光華」開幕式。

林佳龍在「台灣關係法與台美關係發展」座談會致詞時指出，歷史是鏡子，可從過去看到未來。大家常說台美關係「堅若磐石」，而台灣關係法與六項保證就是基石。他特別提及總統賴清德今早召開記者會，說明台美簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」（Joint Statement on the Pax Silica Declaration and U.S.-Taiwan Cooperation on Economic Security），這是很重要的里程碑。

林佳龍表示，台美關係涉及到台灣的生存跟發展，「跟其他國家，其實有邦交、沒邦交，都沒有辦法像台美關係會決定台灣的生存與發展，因為對岸中國想要併吞台灣的，那我們當然要自助而後人助」。

林佳龍指出，在國際政治、經濟，特別是地緣政治與供應鍊重組時刻，台美經過這一年來川普再次擔任總統，外交部扮演重要角色，不只是重要的互動管道，許多執行作業也是外交部在進行。

林佳龍說，從今天的聲明來看，主談者稱台美之間為共生夥伴，而他在推動台美聯合艦隊，除了軍事安全等狹義的定義，也包括經濟繁榮發展，台美可說是最重要的架構，並建立在台灣關係法上發展。此外，他也提出總和外交、榮邦計畫，台灣與很多理念相近的國家想捍衛規則為基礎的國際秩序，但如何與其他國家利害一致，從利害關係人變成合夥者？「我在推動總合外交時，最重要就是此鏈結」，與我國友邦不只是理念相近，且利益一致，現在進一步發揚光大進入新時代。

林佳龍強調，從關稅談判、矽盛世、台美經濟繁榮夥伴對話，都是過去這幾年來三階段的發展，川普就職時就提出了三個行政命令，美國優先貿易政策、美國優先投資政策、人工智慧行動方案，半年後也提出完整版，內容包括AI創新、基礎建設、國際合作，台灣也與美國對接，發展出如今的架構，台美關係從傳統安全擴大成經濟安全，像是AI供應鏈戰略對接、能源、關鍵礦物，供應鏈裡的物流、金融系統等，都是重大的突破。

02/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

外交部林佳龍台美關係邦交書展

