民生消費

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

▲▼迪化街商圈,台北年貨大街,馬年,辦年貨,過年,零食,零嘴,年節禮品,走春,拜年,春節,促銷,景氣,逛街,消費,經濟,人潮,逛街,採購,物價。（圖／記者李毓康攝）

▲農曆新年將至，全台年貨大街熱鬧開跑。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

隨著農曆新年進入倒數，全台各地的年貨大街陸續開跑，對許多民眾而言，年前走一趟年貨大街，採買的不只是食材與零嘴，還有感受濃郁的年味與人情味。在全台縣市眾多的年貨大街中，哪些地點特別受青睞？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「年貨大街」相關話題的網路聲量，盤點出話題熱度高的六大人氣年貨大街。

根據網路聲量排行，第一名由網友熱議的「桃園年貨大街」拿下，今年桃園年貨大街特別推出雙主場規格，分別於桃園藝文廣場與中壢銀河廣場盛大舉行。不過，由於去年桃園年貨大街曾傳出哄抬物價與食品安全等問題，有網友便直言對去年攤商素質有負面印象，語重心長地表示「今年希望能好好篩選店家」，反應出民眾在追求熱鬧之餘，對攤商素質與商品價格也格外重視。

網友熱議六大年貨大街（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲根據近一年網友針對「年貨大街」的相關話題討論，整理出熱度高的六大人氣採買點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次，位於台北大稻埕的「迪化街年貨大街」也廣受討論，迪化街擁有百年的古蹟建築與濃厚的歷史底蘊，始終是網友心中「最有年味」的代表。不少網友指出「每年春節迪化街就是熱鬧」、「平常就會逛迪化街，但是最愛每年這時候的迪化街，很擁擠很難走但是滿滿的年味」。而今年迪化街延續「無菸年貨大街」規範，此舉獲得大量好評，民眾紛紛大讚「支持無菸環境」，認為此作法有助於提升採買體驗。

中部與南部的年貨大街同樣各有特色，「台中天津年貨大街」以服飾與年貨結合聞名，曾去過的網友熱心分享「天津路是服飾批發街，如果想買服飾店面可以參考，帳篷攤販基本都是吃的為主」，推薦年節到台中走逛時，可以安排行程到此一遊；「高雄左營眷村年貨大街」則以超過一甲子的眷村道地美食與文化為特色。

同樣位於高雄的「三鳳中街年貨大街」，作為南北雜貨的批發與零售中心，討論熱度不減。另外，去年爆出摸彩爭議的「屏東內埔年街市集」，因「連續兩年同一人抽走汽車」的內定疑雲在社群引發高度關注，反而帶動另類人氣，更有攤商笑稱自己為了現場看到最後獎落誰家，而決定報名設攤。

02/01 全台詐欺最新數據

過年農曆新年辦年貨年貨大街桃園年貨大街迪化街網路聲量

