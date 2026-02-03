11歲女童猝死！隔天1家7口送醫　高大成：都是一氧化碳中毒

▲高大成認為，女童之死應與一氧化碳中毒有關聯。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

新北市土城區延和路一處民宅今天（3日）凌晨4時許發生一氧化碳中毒事件，造成1戶7口送醫；該戶在前一天下午曾發生11歲女童陷入昏迷送醫不治，檢警正在調查詳細案情。對此，法醫高大成表示，這2起事件應有關聯，女童之死就是警訊，而女童死時口吐白沫，也與一氧化碳中毒時的特徵相符，推測應都是一氧化碳中毒引起。

高大成表示，台灣發生的一氧化碳中毒事件，最常見的就是由熱水器造成，可能前一天女童死亡時，家屬還未請警方報請相驗，一氧化碳中毒者，屍斑會呈現鮮豔的粉紅色，因小孩皮膚較白，醫護人員可能誤判死因，如果由專業法醫看了判斷是一氧化碳中毒，也許能避免後續1家7口都中毒。

高大成說，熱水器不是放在室外就好，如果陽台有遮雨棚、曬晾衣物等遮蔽物，導致通風不好，仍有可能把一氧化碳留在室內。

高大成指出，一氧化碳中毒初期會發生頭暈、想吐，但由於無色無味，一般人不會立刻察覺已經中毒，若是高濃度環境之下，5分鐘之內就會出事，因一氧化碳會與紅血素結合阻礙氧氣輸送，造成身體細胞缺氧而死亡。

警方初步調查，該戶人家住在5樓及6樓頂加，救護人員2日下午3時許接獲通報，指稱11歲女童被發現陳屍在5樓臥室內；母親指出，當時女童正在臥房內睡覺，由於到了下午3點都未醒來，因此她走進房內叫喚女兒起床，未料卻發現女兒沒有反應，進一步檢視後才驚覺已經沒有呼吸心跳，嚇得連忙求救。救護人員抵達現場時，發現女童遺體已經出現屍斑，明顯死亡，後續未送醫。

沒想到，同一戶人家3日凌晨4時許又傳出疑似一氧化碳中毒案，共7人送醫治療，幸均意識清醒，暫無生命危險。警消初步勘查現場，研判應是熱水器裝在5樓後陽台，懷疑是通風不良肇禍。檢警初步檢視，女童遺體口吐白沫、腹部有明顯腫脹，今天法醫已從遺體內抽血，將檢驗體內一氧化碳濃度，釐清死因是否與一氧化碳中毒有關。

高大成強調，口吐白沫是窒息時標準的表現現象，一氧化碳死亡算是窒息導致，窒息口腔會產生黏液，黏液和空氣混合就會變成「口吐白沫」，溺水死亡也會發生同樣情形；至於腹部腫脹，腹腔有細菌，死亡時間超過6小時就可能發生腫脹，這跟一氧化碳中毒無關。