金門尚義機場安檢人員有鷹眼　行李藏「針頭+吸食器」毒蟲露餡

▲金門尚義機場執行託運行李安檢時，發現李姓男子行李中疑似有針頭及玻璃吸食器等物品，全案依涉嫌違反毒品危害防制條例送辦。(圖／航空警察局臺北分局金門分駐所提供)

記者鄭逢時／金門報導

航空警察局臺北分局金門分駐所今（3）日上午在金門尚義機場執行託運行李安檢時，發現可疑物品，當場攔查一名男性旅客，查獲多項疑似毒品與相關器具，成功阻止毒品流竄離島。

航警指出，今日上午8時40分許，員警於安檢畫面中，察覺託運行李內疑似出現針頭及玻璃吸食器等物品，立即通知旅客到場開啟行李複檢。過程中，該名旅客見狀意圖趁隙離開現場，線上警力立即圍捕，並將人帶返分駐所偵辦。

經查，涉案者為李姓中年男子。員警隨後在其身上及行李內查獲不明結晶、稀釋液、不明煙油與電子煙具等物品，現場初步檢驗均呈毒品陽性反應。全案依涉嫌違反毒品危害防制條例，移送福建金門地方檢察署偵辦。

航警表示，該案屬金門航空站近年較為罕見的毒品案件，顯示第一線安檢人員對影像判讀與風險辨識的專業與警覺。近年金門機場旅運量穩定成長，安檢工作更須維持高度專注，確保航站與旅客安全。

航空警察局臺北分局強調，毒品對社會與個人健康危害甚大，呼籲民眾切勿因好奇或受人誘惑而誤觸法網。對於企圖利用航空運輸從事毒品不法行為者，警方將持續依法嚴辦，嚴防毒品經由空運進出離島，維護地區治安與民眾安心。