嘉義犯保舉辦馨生人新春關懷餐會　感受社會關懷力量

▲▼ 嘉義犯保攜手馨生人溫暖圍爐 新春關懷餐會傳遞陪伴力量 。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，財團法人犯罪被害人保護協會臺灣嘉義分會（簡稱嘉義犯保）於1月31日假鈺通大飯店舉辦115年「春暖迎馨，馬到福至」馨生人新春關懷餐會，邀請40戶馨生人家庭、約100位馨生人齊聚一堂，其中包含10戶重傷案件家庭，在歲末年終之際圍爐共享佳餚，提前感受濃厚的新春氛圍，現場洋溢溫馨與祝福。

活動當日氣氛熱絡，多位長官與貴賓蒞臨現場，親自向馨生人家庭致意並送上新年祝福，展現對犯罪被害人及其家屬的重視與關懷。出席貴賓包括犯罪被害人保護協會董事長張斗輝、執行長陳娟娟、副執行長蕭逸民，以及法務部保護司副司長林秀敏、科長賴玥蓉；臺灣嘉義地方檢察署檢察長蔡宗熙、主任檢察官江金星、陳靜慧等人亦到場共襄盛舉。另有長期協助嘉義犯保的扶助律師與審查委員一同參與，展現跨機關、跨專業攜手守護馨生人的合作精神。

張斗輝董事長致詞時表示，今年適逢馬年，象徵堅毅、勇敢與持續向前的力量，而在場每一位馨生人正是歷經人生風雨、仍選擇堅強前行的最佳典範。即使曾遭逢突如其來的重大變故，仍努力守護家庭、面對生活，其韌性與勇氣令人敬佩。張董事長也向馨生人家庭獻上誠摯的新年祝福，並強調犯保協會將持續秉持「陪伴不缺席」的理念，陪伴馨生人走過每一段路。

嘉義犯保表示，本次新春關懷餐會不僅是一場溫馨的團圓聚餐，更象徵協會對馨生人家庭長期且不間斷的陪伴與支持，期盼讓馨生人感受到社會的溫暖與力量，知道自己並不孤單。未來也將持續精進各項保護與服務措施，結合司法、社政及民間資源，提供更穩定且貼近需求的支持，成為馨生人最堅實的後盾。