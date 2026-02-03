金門送限量高粱「霧橋海」瓶身超美　3天近1500民眾搶領

▲2026樂遊醉美金門活動，符合資格的遊客可前往指定地點兌換限量「霧橋海」高粱酒。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣政府為活絡觀光淡季，推出「2026樂遊醉美金門－遊金門領好酒」活動。自2月1日正式啟動，截至今（3）日中午為止，短短三天時間，已經有近1500名遊客前往指定地點領取限量版「霧橋海」特製酒。

​本次活動最大的亮點，就是這瓶300ml的限量特製酒「霧橋海」。其設計靈感來自金門大橋通車後的絕美奇景，瓶身以「白」譬喻濃霧、以「藍」象徵大海，展現出朦朧的工藝美感，限量10000瓶。縣府指出，此次活動結合金門酒廠及觀光產業資源，透過限量酒品吸引遊客把預算留在金門消費，共同創造觀光產值。

​想要帶走這瓶紀念酒，領取資格與地點必須記清楚。只要是年滿18歲的非金門籍遊客（包含本國籍、持入台證的大陸籍及外國籍旅客），無論是自由行或團體行，入境後憑機票或船票證明（訂購之機票或船票發，最早限活動前三天日期之機、船票。）、身分證件以及金門當地的住宿證明，就可以前往指定地點兌領，每人限領一份，採現場兌領，不能代領。

​目前金門機場的旅遊服務中心與水頭碼頭的出境大廳櫃檯，每天早上8點30分到下午5點都提供兌換服務；此外，昇恆昌金湖廣場也是熱門領取點，週一至週四早上9點到下午6點、週五至週日更延長服務至晚間9點。縣府也特別呼籲，活動雖然是到3月31日止，但贈品數量有限，送完為止，計畫前往金門旅遊的民眾，記得備齊文件，千萬別錯過這份「醉美」的開春好禮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。