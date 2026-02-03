嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

▲▼ 墨香迎馬年，移民署嘉義市服務站邀新住民揮毫創意春聯迎新春 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，移民署南區事務大隊嘉義市服務站為讓新住民感受年節溫暖氛圍，日前舉辦迎春文化活動，邀請藝術家申婷頡帶領新住民家庭，以馬年為靈感揮毫創意春聯，在墨香與祝福中迎接新春佳節。

▲新住民朋友和嘉義市服務站站主任黃艷薰(中)開心地展示春聯成品。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

活動現場氣氛溫馨熱絡，申婷頡結合自身書法與繪畫經驗，示範馬年主題的創意春聯寫作與圖案設計，鼓勵參與的新住民自由發揮想像力，選擇喜愛的文字或圖案揮毫創作。紅紙、墨香與笑聲交織，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中體驗傳統春節習俗，也感受濃濃年味。

嘉義市服務站表示，透過揮毫春聯活動，不僅讓新住民體驗書法藝術的魅力，更促進不同文化背景之間的交流與理解。春聯承載祝福與心意，一筆一畫都象徵著對馬年的美好期盼。

▲嘉義市政府警察局宣導防詐騙。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

此外，活動也結合嘉義市政府警察局政令宣導，提醒新住民朋友近期市府發放振興經濟消費金，應提高警覺，慎防詐騙集團假借補助或現金發放名義行騙，切勿輕信不明電話、簡訊或網路訊息，也不要依指示匯款或提供個人資料。若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。

▲藝術家申婷頡(右)和新住民一起揮毫創意春聯。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，結合文化體驗與政令宣導的活動，讓新住民在感受年節氛圍的同時，也能獲得實用資訊與關懷支持。她也提醒民眾，請勿從國外攜帶或寄送含有肉製品的食品來臺，違規最高可處新臺幣一百萬元罰鍰，呼籲大家共同遵守防疫規定，安心迎新年。