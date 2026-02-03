　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

▲▼ 墨香迎馬年　移民署嘉義市服務站邀新住民揮毫創意春聯迎新春 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲▼ 墨香迎馬年，移民署嘉義市服務站邀新住民揮毫創意春聯迎新春 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，移民署南區事務大隊嘉義市服務站為讓新住民感受年節溫暖氛圍，日前舉辦迎春文化活動，邀請藝術家申婷頡帶領新住民家庭，以馬年為靈感揮毫創意春聯，在墨香與祝福中迎接新春佳節。

▲▼ 墨香迎馬年　移民署嘉義市服務站邀新住民揮毫創意春聯迎新春 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲新住民朋友和嘉義市服務站站主任黃艷薰(中)開心地展示春聯成品。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

活動現場氣氛溫馨熱絡，申婷頡結合自身書法與繪畫經驗，示範馬年主題的創意春聯寫作與圖案設計，鼓勵參與的新住民自由發揮想像力，選擇喜愛的文字或圖案揮毫創作。紅紙、墨香與笑聲交織，讓參與者在輕鬆愉快的氛圍中體驗傳統春節習俗，也感受濃濃年味。

嘉義市服務站表示，透過揮毫春聯活動，不僅讓新住民體驗書法藝術的魅力，更促進不同文化背景之間的交流與理解。春聯承載祝福與心意，一筆一畫都象徵著對馬年的美好期盼。

▲▼ 墨香迎馬年　移民署嘉義市服務站邀新住民揮毫創意春聯迎新春 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲嘉義市政府警察局宣導防詐騙。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

此外，活動也結合嘉義市政府警察局政令宣導，提醒新住民朋友近期市府發放振興經濟消費金，應提高警覺，慎防詐騙集團假借補助或現金發放名義行騙，切勿輕信不明電話、簡訊或網路訊息，也不要依指示匯款或提供個人資料。若遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。

▲▼ 墨香迎馬年　移民署嘉義市服務站邀新住民揮毫創意春聯迎新春 。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

▲藝術家申婷頡(右)和新住民一起揮毫創意春聯。（圖／移民署嘉義市服務站提供）

嘉義市服務站主任黃艷薰表示，結合文化體驗與政令宣導的活動，讓新住民在感受年節氛圍的同時，也能獲得實用資訊與關懷支持。她也提醒民眾，請勿從國外攜帶或寄送含有肉製品的食品來臺，違規最高可處新臺幣一百萬元罰鍰，呼籲大家共同遵守防疫規定，安心迎新年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告
獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

屏東5歲女童獨站公園哭泣　里港警火速牽手幫她找到阿公

嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

Gemini、NotebookLM進教室　南市教師實戰學AI翻轉備課模式

台灣佛教躍上國際舞台　見引法師代表台灣出席佛教高峰論壇

鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

花蓮子弟接任千噸級「花蓮艦」艦長　鄉長貼紅榜：在地之光

金馬送福雪中送暖　台電台南區處攜手華山、創世關懷獨老迎新年

嘉義犯保舉辦馨生人新春關懷餐會　感受社會關懷力量

金門送限量高粱「霧橋海」瓶身超美　3天近1500民眾搶領

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

屏東5歲女童獨站公園哭泣　里港警火速牽手幫她找到阿公

嘉義移民署攜手藝術家　新住民春聯創作感受濃濃年味

Gemini、NotebookLM進教室　南市教師實戰學AI翻轉備課模式

台灣佛教躍上國際舞台　見引法師代表台灣出席佛教高峰論壇

鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

花蓮子弟接任千噸級「花蓮艦」艦長　鄉長貼紅榜：在地之光

金馬送福雪中送暖　台電台南區處攜手華山、創世關懷獨老迎新年

嘉義犯保舉辦馨生人新春關懷餐會　感受社會關懷力量

金門送限量高粱「霧橋海」瓶身超美　3天近1500民眾搶領

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

地方熱門新聞

挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

黑虎化身絨毛布偶　武德宮聯名悠遊卡亮相

台南鹿耳門煙火將登場南消六大隊提前勘查救災動線

車禍奪命留血癌妻+3幼子　犯保屏東分會即刻關懷

「台灣就業通」升級智慧求職LINE小幫手即時掌握職缺

走讀山海記憶　墾管處推「西屏山古道行」

台南「區區有充電站」第六批上線11區35席充電格位啟用

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

迎春揮毫送祝福台南開基玉皇宮結合消防宣導

鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部土地公尾牙赴紫南宮參拜達謝

人間國寶齊聚「明月居」 木雕+彩繪高手過招

強化施工安全　基隆召開協和電廠安全會議

台南就業中心辦聯合徵才18家廠商釋出逾310職缺

曾精準預言東部大地震！高雄雲天宮2/2抽國運籤

更多熱門

相關新聞

嘉義聯結車撞進早午餐店　驚悚瞬間曝光

嘉義聯結車撞進早午餐店　驚悚瞬間曝光

嘉義縣朴子市吳竹子腳台19線北向88.5K處今(3日)上午11時許傳出一起驚悚車禍事故，警方初步調查，一輛自小貨車於該路段進行迴轉，導致另輛聯結車閃避不及當場撞上，隨後失控衝撞路旁卸貨的小貨車後，再撞進一旁的早午餐店，導致司機及店內共2人受傷，目前分別送往嘉義長庚、朴子醫院治療，均無生命危險。

即／嘉義聯結車撞進早餐店　3人受傷送醫

即／嘉義聯結車撞進早餐店　3人受傷送醫

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危

嘉義大林嚴重車禍！30歲騎士倒地命危

自小客國1側翻　駕駛外傷送醫

自小客國1側翻　駕駛外傷送醫

嘉義男童突失去呼吸心跳送醫不治　將解剖查死因

嘉義男童突失去呼吸心跳送醫不治　將解剖查死因

關鍵字：

移民署春聯新住民嘉義馬年防詐騙

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面