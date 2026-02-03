　
大陸 大陸焦點 特派現場

國共智庫論壇開幕　邱垂正：宋濤發言像「訓話」

▲▼陸委會主委邱垂正、台港策進會董事長賴秀如出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「國共兩黨智庫論壇」3日上午在北京開幕，國台辦主任宋濤在致詞時特別強調大陸方面打擊「台獨」頑固分子絕不手軟。對此，陸委會主委邱垂正表示，宋濤的談話內容不友善，像是在訓話，遺憾國民黨無視大陸敵意有增無減，執意進行論壇。

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動，他在接受媒體採訪時提到，宋濤的談話內容，在他們聽來是不友善、不單純的，聽起來像是在「訓話」，不是交流。

邱垂正指出，當前兩岸關係比較嚴峻，主要是近年中國大陸對台灣的複合性施壓，不僅是軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、灰色地帶侵擾，一連串的認知作戰，還有對於國軍、政務官、檢察官、一般人民、進行的跨境鎮壓、長臂管轄。

▼宋濤在「國共兩黨智庫論壇」致詞。（圖／讀者提供）

▲▼ 2026.2.3國共智庫論壇、宋濤、蕭旭岑 。（圖／讀者提供）

邱垂正說，這些不友善的做法，可以說步步進逼，持續的極限施壓，許多國人赴中國大陸的風險也不斷提高，不管是意外失蹤、盤查拘禁、限制人身自由的數量都增加的很快，去年有221名個案，比前年的55名多了整整四倍，可以看出國人赴陸的風險明顯提升。

邱垂正強調，現在大陸的軍方高層正處於被清洗動盪之際，國民黨無視大陸對台的敵意有增無減，也無視兩岸關係更加嚴峻，仍執意迎合中共所謂九二共識、反對台獨的政治基礎進行論壇，陸委會要在這裡表達遺憾。

宋濤在論壇上致辭表示，大陸方面打擊「台獨」頑固分子絕不手軟，對「為虎作倀」的打手幫凶絕不姑息，對妄圖「以台遏華」在台海興風作浪外部勢力絕不容忍，「希望台灣有關政黨團體和廣大同胞認清『台獨』勢力邪惡本質和外部勢力邪惡用心，堅定站在歷史正確的一邊，與我們一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。」

02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

邱垂正宋濤陸委會國共智庫論壇

