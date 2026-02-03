曾幫林若亞打贏釋憲官司！印股票換鈔票吸金23億　假律師判12年

▲有外國律師證照但未獲准在國內執業的律師李克毅，涉共犯「印股票換鈔票」。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

曾假冒檢察官與律師的男子李克毅，2022年勾結未上市櫃股票仲介商梁慶飛，將4家體質很差的公司包裝成綠電、AI等熱門產業，拉抬股價謊稱獲利可期，李並以律師事務所名義出具履約保證，涉誘騙民眾買股、藉此吸金逾23億元，台北地院依《證券交易法》等罪，判李12年徒刑、梁24年徒刑，各沒收犯罪所得900多萬元與6億餘元，可上訴。

檢方本案最初起訴26人，於北院審理時移送併辦增加到32人，其中3人獲判無罪，另27名共犯中，公司負責人與財會人員各判刑7年到12年，梁慶飛與李克毅的助理、股務人員、幫手等人，各判刑6月到3年6月，多名代持股票或提供帳戶者獲緩刑，全案沒收犯罪所得共逾7.6億元。

▲歐司瑪公司宣稱可將廢棄物變成綠電，靠電話招攬投資股票，吸金數億元。（圖／翻攝歐司瑪網站）

判決指出，梁慶飛專挑具有一定資本額與設立年限、但財務不佳、營運不善公司，透過增資、改名、變更營業項目、灌水營收數據、架設官網吹捧願景，甚至盜用知名大廠標誌加持等方式，包裝成時下正夯的綠能、AI、半導體等熱門產業，炒作股價謊稱即將上市櫃，透過Call客推銷與地下盤商吸引投資人購買，藉此賺取鉅額差價。

2022年間，梁慶飛與手下先後與「歐司瑪再生能源」、「寶利通科技」、「艾創科技」、「鏵德科技」的負責人合作，用前述手法加上不斷發布新聞稿洗腦，將4家營運瀕臨斷炊的公司，搖身變成年營收數億元、擁有獨家技術專利與證照的潛力股。

▲鏵德科技公司登記負責人劉哲銘。（圖／記者劉昌松攝）

例如沒有油品販售登記證與廢料再利用證照的歐司瑪，被捧成可回收廢塑膠提煉再生油品的「綠電之王」、「供應各大晶圓代工廠」，甚至「煉油技術世界第一」；寶利通根本沒有5G智慧毫米波雷達技術，卻冠上AI之名與駕駛輔助系統沾上邊，號稱「全球車電領導廠商」。

而幾乎虧光實收資本額的艾創公司，竟被說成主力產品為氮化鎵IC半導體、擁有多項專利，「領攻影像IC成為台灣霸主」；年營收最高200萬元、長期賠錢的鏵德公司，被美化成「全台第一電源供應商」、「全台科技大廠都需要鏵德電供」。

▲寶利通實際負責人張文遠（中）涉與梁慶飛、李克毅共犯「印股票換鈔票」案，台北地院審理時准許交保停止羈押。（圖／記者黃哲民攝）

梁慶飛布局這4家股價喊到上看400元到450元以上，派專人進駐公司接聽電話，裝出交易活絡、獲利可期模樣，梁男並與手下找人頭代持股票、提供帳戶收取股款，層層管控防止黑吃黑，由人頭與李克毅的律師事務所簽訂委託管理契約，李的事務所出具履約保證，降低投資人戒心，並提供所謂的信託專戶協助收取股款。

目前唯一在押的李克毅，擁有外國律師證書，但未經我國法務部許可在國內執行律師職務，他找合格律師掛名成立事務所實際操盤，曾為名模林若亞打贏抗稅釋憲案，後來被揭發他違法在國內執業，還冒充第31期司法官結訓的檢察官，去年（2025年）3月另案被依律師法判刑4月。

▲李克毅被揭發曾冒充檢察官，但發現時已超出追訴時效而不起訴。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署於2024年間偵辦本案，指揮調查局與刑事局發動數波搜索約談，估算犯罪金額高達23億4045萬餘元，去年起訴26人，涉犯《證券交易法》犯罪獲取之財物達新台幣一億元以上之詐為買賣有價證券等罪嫌。

除梁慶飛、李克毅被重判，寶利通公司董事顧莉莉、艾創公司負責人余敏榮與鏵德公司實際負責人顏維德，均判刑12年、鏵德登記負責人劉哲銘判刑11年，寶利通實際負責人張文遠判刑3年6月，歐司瑪公司負責人陳文熙已歿，獲不起訴。