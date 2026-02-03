土城7口一氧化碳中毒！11歲女童離奇猝死　檢相驗遺體：口吐白沫

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市土城區延和路巷內一處民宅今(3日)凌晨4時許傳出一氧化碳中毒事件，造成7人送醫治療，幸均無生命危險；但離奇的是，同一地點、同一戶住家，2日下午3時才傳出緊急救護案，11歲女童被發現陳屍在臥房內，且已經出現屍斑。檢方今會同法醫相驗女童遺體，初步檢視發現女童口吐白沫、腹部腫脹，目前法醫已進行抽血，將進一步檢驗體內一氧化碳濃度，釐清死因。

▲新北土城11歲女童離奇猝死，檢警今會同法醫進行相驗。（圖／記者陳以昇攝）

警方初步調查，該戶人家住在5樓及6樓頂加，救護人員2日下午3時許接獲通報，指稱11歲女童被發現陳屍在5樓臥室內；母親指出，當時女童正在臥房內睡覺，由於到了下午3點都未醒來，因此她走進房內叫喚女兒起床，未料卻發現女兒沒有反應，進一步檢視後才驚覺已經沒有呼吸心跳，嚇得連忙求救。救護人員抵達現場時，發現女童遺體已經出現屍斑，明顯死亡，後續未送醫。

而同一戶人家3日凌晨4時許又傳出疑似一氧化碳中毒案，共7人送醫治療，幸均意識清醒，暫無生命危險。警消初步勘查現場，研判應是熱水器裝在5樓後陽台，懷疑是通風不良肇禍。

而不幸死亡的11歲女童目前死因仍然不明，檢方今會同法醫相驗遺體，女童父親及姑姑也到場，神情十分哀慟；檢警初步檢視，女童遺體口吐白沫、腹部有明顯腫脹，稍早法醫已從遺體內抽血，將檢驗體內一氧化碳濃度，釐清死因是否與一氧化碳中毒有關。