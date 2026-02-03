　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

▲▼美國中東事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外交部副部長、首席談判代表阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲ 魏科夫（左）與阿拉奇（右）預計周五會談。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東知情官員透露，美國川普政府中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）預計6日在土耳其伊斯坦堡展開關鍵會談，若能如期舉行，將是去年6月美伊軍事衝突及核設施遭轟炸後，雙方官員首度面對面接觸，旨在緩和兩國間緊張局勢。

多國斡旋傳訊息　埃及總統親自通話

《紐約時報》根據一名阿拉伯官員、一名地區官員、一名伊朗高層及一名前伊朗外交官消息指出，美方除魏科夫以外，川普女婿庫許納（Jared Kushner）也將出席，伊朗則由外長阿拉奇領軍，土耳其、卡達、埃及等國高層官員也將參與。

據伊朗及美國官員說法，阿拉奇與魏科夫目前已透過簡訊直接溝通。土耳其、埃及、阿曼及伊拉克外交官近幾周來持續與雙方交涉，傳遞訊息以避免情勢進一步惡化，伊朗官員稱卡達總理也參與這項外交努力。埃及總統塞西1月31日曾與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，討論由阿曼與卡達起草的和平方案架構。

伊朗願關閉核計畫　提區域聯盟替代方案

這2名官員透露，伊朗為緩解緊張情勢，願意做出重大讓步——關閉或暫停核計畫，但更傾向於接受美方去年提出的替代方案，即由區域聯盟負責生產民用核能，美國協助興建核電廠，並由中東國家共組聯盟管理鈾濃縮設施，待伊朗能從此方案獲得民生核能後，便須全面停止國內鈾濃縮活動。

此外，伊朗國安會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）近日拜會俄羅斯總統普丁，曾轉達最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）訊息，表示願比照2015年核協議，將濃縮鈾運往俄國存放。

雙方仍有分歧　伊朗僅願談核子議題

但雙方立場仍存在分歧，川普政府堅持，任何協議皆須涵蓋伊朗核武計畫、彈道飛彈限制，以及削弱對哈瑪斯、真主黨等中東代理人的支援；伊朗則向斡旋國家明確表態，僅願就核子議題進行討論。阿拉奇2日向外交部人員表示，「我們從未放棄透過外交途徑爭取伊朗人民權益的機會」，但也強調「外交與壓迫、恐嚇及武力不相容。」

川普派艦隊施壓　魏科夫密集穿梭中東

目前波斯灣局勢緊繃，川普本月宣布派遣「艦隊」前往該區域，衛星影像與航班追蹤資料證實美軍擴大中東軍事部署。川普要求伊朗終止核計畫否則將動武，更暗示可能推動政權更迭，但未明確設定最後期限。魏科夫預計3日前往以色列，4日與總理納坦雅胡會晤，接著赴阿布達比參加美俄烏三方和談，5日轉往土耳其與伊朗代表會面。

區域國家憂失控　伊朗拒在威脅下談判

國際危機組織（ICG）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）分析，區域國家積極斡旋並非認同伊朗立場，而是擔憂美國軍事干預恐怕引發失控的區域戰爭。儘管中東多國反對伊朗區域活動，但幾乎沒有國家支持川普動武威脅。

美方官員透露，川普要求幕僚提出能「一擊定乾坤」的攻擊方案，避免陷入長期戰爭。但分析家與部分幕僚均認為此選項並不存在。伊朗則表態不會在受到威脅的情況下進行談判，更矢言嚴厲回應美方任何形式的攻擊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告
獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」

阿蘇墜機2台人失聯15天！匠航空涉業務過失　日警大動作搜索

帶回家睡！美國大兵「強制性侵」沖繩未成年少女　最終判決出爐

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」

阿蘇墜機2台人失聯15天！匠航空涉業務過失　日警大動作搜索

帶回家睡！美國大兵「強制性侵」沖繩未成年少女　最終判決出爐

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

國際熱門新聞

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

遺願「把臉留給你」　安樂死婦女捐臉

22歲澳女離奇吊掛亡　日雪場急設警示

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

司機「鹹豬手狂摸」影片曝光！

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

寶可夢救一命　子彈竟被卡牌擋下

過年集資買彩券？21好友吃麵包「爽中41億」

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

普丁特使赴邁阿密！　拒與烏克蘭三方會談

普丁特使赴邁阿密！　拒與烏克蘭三方會談

美國川普政府積極推動俄烏和談之際，俄羅斯總統普丁特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）傳出將飛往美國邁阿密，與美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）舉行會談。

普丁會晤川普特使魏科夫、女婿庫許納　會談逾4小時

普丁會晤川普特使魏科夫、女婿庫許納　會談逾4小時

川普特使下周見普丁　女婿可能也同行

川普特使下周見普丁　女婿可能也同行

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

川普女婿抵以色列　討論結束加薩戰爭

川普計畫第二階段？擬派多國部隊進駐加薩2年

川普計畫第二階段？擬派多國部隊進駐加薩2年

關鍵字：

標籤:美伊會談核議題中東和平魏科夫庫許納

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面