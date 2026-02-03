伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

▲ 魏科夫（左）與阿拉奇（右）預計周五會談。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中東知情官員透露，美國川普政府中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）預計6日在土耳其伊斯坦堡展開關鍵會談，若能如期舉行，將是去年6月美伊軍事衝突及核設施遭轟炸後，雙方官員首度面對面接觸，旨在緩和兩國間緊張局勢。

多國斡旋傳訊息 埃及總統親自通話

《紐約時報》根據一名阿拉伯官員、一名地區官員、一名伊朗高層及一名前伊朗外交官消息指出，美方除魏科夫以外，川普女婿庫許納（Jared Kushner）也將出席，伊朗則由外長阿拉奇領軍，土耳其、卡達、埃及等國高層官員也將參與。

據伊朗及美國官員說法，阿拉奇與魏科夫目前已透過簡訊直接溝通。土耳其、埃及、阿曼及伊拉克外交官近幾周來持續與雙方交涉，傳遞訊息以避免情勢進一步惡化，伊朗官員稱卡達總理也參與這項外交努力。埃及總統塞西1月31日曾與伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）通話，討論由阿曼與卡達起草的和平方案架構。

伊朗願關閉核計畫 提區域聯盟替代方案

這2名官員透露，伊朗為緩解緊張情勢，願意做出重大讓步——關閉或暫停核計畫，但更傾向於接受美方去年提出的替代方案，即由區域聯盟負責生產民用核能，美國協助興建核電廠，並由中東國家共組聯盟管理鈾濃縮設施，待伊朗能從此方案獲得民生核能後，便須全面停止國內鈾濃縮活動。

此外，伊朗國安會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）近日拜會俄羅斯總統普丁，曾轉達最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）訊息，表示願比照2015年核協議，將濃縮鈾運往俄國存放。

雙方仍有分歧 伊朗僅願談核子議題

但雙方立場仍存在分歧，川普政府堅持，任何協議皆須涵蓋伊朗核武計畫、彈道飛彈限制，以及削弱對哈瑪斯、真主黨等中東代理人的支援；伊朗則向斡旋國家明確表態，僅願就核子議題進行討論。阿拉奇2日向外交部人員表示，「我們從未放棄透過外交途徑爭取伊朗人民權益的機會」，但也強調「外交與壓迫、恐嚇及武力不相容。」

川普派艦隊施壓 魏科夫密集穿梭中東

目前波斯灣局勢緊繃，川普本月宣布派遣「艦隊」前往該區域，衛星影像與航班追蹤資料證實美軍擴大中東軍事部署。川普要求伊朗終止核計畫否則將動武，更暗示可能推動政權更迭，但未明確設定最後期限。魏科夫預計3日前往以色列，4日與總理納坦雅胡會晤，接著赴阿布達比參加美俄烏三方和談，5日轉往土耳其與伊朗代表會面。

區域國家憂失控 伊朗拒在威脅下談判

國際危機組織（ICG）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）分析，區域國家積極斡旋並非認同伊朗立場，而是擔憂美國軍事干預恐怕引發失控的區域戰爭。儘管中東多國反對伊朗區域活動，但幾乎沒有國家支持川普動武威脅。

美方官員透露，川普要求幕僚提出能「一擊定乾坤」的攻擊方案，避免陷入長期戰爭。但分析家與部分幕僚均認為此選項並不存在。伊朗則表態不會在受到威脅的情況下進行談判，更矢言嚴厲回應美方任何形式的攻擊。