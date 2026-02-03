李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨不分區立委李貞秀3日宣誓就職，自稱曾赴對岸申請放棄國籍，但遭到公安拒絕。對此，陸委會主委邱垂正表示，中國大陸無法放棄國籍，不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府，「如果只針對陸配有不同的規定，對其他的國民是不公平的。」

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動，他在接受媒體採訪時提到，中華民國是一個民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀委員上任，但是委員也要依照相關的法律來行使職權，同時依照相關的法律，在一年內放棄中華人民共和國的國籍，一切依法行政。

▼民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）



邱垂正說，不管是立法委員，還是政府，都是依法行政，首先要講，雖然放棄中華人民共和國的國籍還沒有人完成，但依法就是要努力去放棄，世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等，其憲法就是不准國民放棄國籍，所以該國的國民歸化成為中華民國國民，也無法放棄國籍，任公職的話，因為《國籍法》的緣故，也無法擔任。

邱垂正指出，《國籍法》不是針對中國大陸配偶，而是針對所有的國家，所有中華民國國民都一視同仁，如果只針對陸配有不同的規定，對其他的國民是不公平的。

邱垂正特別強調，「中國大陸無法放棄國籍，不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府。」

▼李貞秀稱曾赴陸放棄國籍，但未能成功。（圖／記者陳家祥攝）



邱垂正說，要落實這個法律還有一層意義，因為作為中華人民共和國的國民，也要履行中共的憲法，還有中共的《國家安全法》《反間諜法》《反分裂國家法》，如果沒有去放棄國籍，那仍然有遵守這些法律的義務，「如果沒有服從，可能會被制裁，所以從保護李貞秀委員的角度，去放棄國籍才能夠避免被這些現行的中國大陸的法律制裁。」

邱垂正還說，在遵守法律的前提下，陸委會對於所有的陸配，都希望能夠在台灣安居樂業，「我們會盡最大的努力來協助每一位陸配朋友。」