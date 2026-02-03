　
大陸 大陸焦點 特派現場

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

▲▼陸委會主委邱垂正、台港策進會董事長賴秀如出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

民眾黨不分區立委李貞秀3日宣誓就職，自稱曾赴對岸申請放棄國籍，但遭到公安拒絕。對此，陸委會主委邱垂正表示，中國大陸無法放棄國籍，不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府，「如果只針對陸配有不同的規定，對其他的國民是不公平的。」

邱垂正3日下午出席2026台北國際書展「閱讀香港」專區開幕活動，他在接受媒體採訪時提到，中華民國是一個民主法治的國家，恭喜並祝福李貞秀委員上任，但是委員也要依照相關的法律來行使職權，同時依照相關的法律，在一年內放棄中華人民共和國的國籍，一切依法行政。

▼民眾黨不分區立委李貞秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

邱垂正說，不管是立法委員，還是政府，都是依法行政，首先要講，雖然放棄中華人民共和國的國籍還沒有人完成，但依法就是要努力去放棄，世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯等，其憲法就是不准國民放棄國籍，所以該國的國民歸化成為中華民國國民，也無法放棄國籍，任公職的話，因為《國籍法》的緣故，也無法擔任。

邱垂正指出，《國籍法》不是針對中國大陸配偶，而是針對所有的國家，所有中華民國國民都一視同仁，如果只針對陸配有不同的規定，對其他的國民是不公平的。

邱垂正特別強調，「中國大陸無法放棄國籍，不是中華民國政府的因素，而是中華人民共和國政府。」

▼李貞秀稱曾赴陸放棄國籍，但未能成功。（圖／記者陳家祥攝）

▲▼民眾黨新科立委李貞秀放棄大陸國籍證明。（圖／記者陳家祥攝）

邱垂正說，要落實這個法律還有一層意義，因為作為中華人民共和國的國民，也要履行中共的憲法，還有中共的《國家安全法》《反間諜法》《反分裂國家法》，如果沒有去放棄國籍，那仍然有遵守這些法律的義務，「如果沒有服從，可能會被制裁，所以從保護李貞秀委員的角度，去放棄國籍才能夠避免被這些現行的中國大陸的法律制裁。」

邱垂正還說，在遵守法律的前提下，陸委會對於所有的陸配，都希望能夠在台灣安居樂業，「我們會盡最大的努力來協助每一位陸配朋友。」

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

秀放棄大陸國籍證明、赴陸申請遭拒　李貞秀：絕對效忠中華民國

民眾黨新任6位立委今（3日）宣誓就職，首位陸配立委李貞秀正式進入立法院。針對外界關注國籍問題，李貞秀今拿出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調自己在去年已親自到大陸辦理相關手續，但不被當地公安局接受；她說，跟國人一樣拿中華民國護照，出入大陸一樣用的是台胞證。而若兩岸衝突的話，李說，效忠的對象絕對是中華民國，她也絕對認同中華民國的立委必須單一國籍。

新國共論壇開幕　蕭旭岑高喊：兩岸中國人

聲援李貞秀國籍爭議！　新黨批內政部援引國籍法於法無據

鄭麗文談和平統一　「兩岸人民接受我就接受」

快訊／民眾黨李貞秀等6人宣誓就職　首位陸配立委上任

李貞秀中共陸委會邱垂正放棄國籍

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

