　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

▲▼美國加州舊金山灣區,金門大橋（Golden Gate Bridge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲舊金山灣區與金門大橋（Golden Gate Bridge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《舊金山紀事報》2日報導，根據美國地質調查局（USGS）數據，加州舊金山灣區當天發生超過40起地震。該機構地球物理學家巴爾泰（Annemarie Baltay）表示，他們目前仍無法預測，這波地震活動何時才會結束。

單日狂震40幾次　最大規模4.2

USGS數據顯示，舊金山灣區2日一整天發生40多起地震，大多數規模介於1.3到3.9之間，但規模達到2.5以上的地震也達到20多起。直到當晚8時30分，還記錄到一次規模3.4的地震。

這些地震震央位置都非常接近，集中在聖拉蒙（San Ramon）一處由爾科斯塔大道（Alcosta Boulevard）貫穿的區域。

其中規模最大的一次地震，發生於當地時間早上7時過後不久，規模達4.2，震央位於聖拉蒙東南方，鄰近的奧克蘭（Oakland）、里奇蒙（Richmond）、聖利安卓（San Leandro）及海沃德（Hayward）等地均明顯感受到劇烈震動。

▼2日早上7時過後不久，規模4.2的地震，震央位於聖拉蒙東南方。（圖／翻攝USGS）

▲▼舊金山最近地震頻發，當地時間2日早上7時過後不久，規模達4.2，震央位於聖拉蒙東南方。（圖／翻攝USGS）

多地有感搖晃　無災損回報

舊金山居民回報，格倫公園（Glen Park）一帶被搖到窗戶嘎嘎作響，潘漢德爾北區（North of the Panhandle）亦感受到隆隆震動。

整體而言，目前尚未出現大規模災損回報，但ABC7公布畫面顯示，聖拉蒙一間7-Eleven商品因地震從貨架上掉落。

此外，舊金山灣區捷運（BART）2日早晨緊急公告，由於受到地震影響，工程人員執行軌道安全檢查，目前全線列車皆以低速行駛。官方提醒，全系統預計可能出現20分鐘的延誤。

群發性地震？專家釋疑

聖拉蒙近月持續受到間歇性地震影響。《舊金山紀事報》分析USGS的1月數據分析，該市周邊在2025年11及12月一共記錄到87起規模2以上地震。

柏克萊地震實驗室地震學家勒克斯（Angie Lux）指出，「這絕對是個非常活躍的群發性地震（Earthquake Swarm），我們過去在這個地區也曾看過類似的群發性地震。」

▼2004年舊金山空拍景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼2004年美國加州舊金山空拍景象。（圖／達志影像／美聯社）

所謂「群發性地震」是指地震在小範圍內反覆發生。科學家目前無法完全解釋其成因，但推測可能與地底深處的水或其他流體，經由次級斷層湧向地表有關。

科學家也預期，該地區發生的地震規模將相對較小。USGS地球物理學家明森（Sarah Minson）解釋，「周遭的大型斷層似乎將聖拉蒙谷地殼震出了無數細小裂縫，而非形成單一且貫穿的大型斷層。由於短小斷層只能產生小規模破裂，因此這裡可能發生的地震（規模）相當有限。」

報導指出，儘管科學家無法確定，聖拉蒙周邊的地震活動何時會停止，一系列小規模地震頻繁襲來，也不代表未來即將發生大規模強震，但他們仍提醒民眾做好防災準備，包括制定緊急計畫與準備緊急避難包。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告
獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」

阿蘇墜機2台人失聯15天！匠航空涉業務過失　日警大動作搜索

帶回家睡！美國大兵「強制性侵」沖繩未成年少女　最終判決出爐

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

狠甩普丁！印度停購俄油「川普關稅50%→18%」　貿易協議內容曝光

日本狼師群組爆新案情！　27歲男5度被捕「體液抹女童牙刷」

伊朗願交出濃縮鈾、關閉核設施！　官員：美伊6日伊斯坦堡會談

1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

強擄性侵12歲女童！　阿富汗男竟辯稱「她看起來24歲」

阿蘇墜機2台人失聯15天！匠航空涉業務過失　日警大動作搜索

帶回家睡！美國大兵「強制性侵」沖繩未成年少女　最終判決出爐

中國抵制沒效！日本食品出口飆破1.7兆日圓　綠茶、扇貝大賣創紀錄

北韓第9次黨代會將至？衛星曝「大量兵力」集結平壤　疑準備閱兵

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

王淨《功夫》犧牲好大　醜到差點認不出來XD

國際熱門新聞

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

美國、阿根廷撤資重擊！WHO被迫裁員25%

黑色星期一　金銀油銅大地震崩盤

遺願「把臉留給你」　安樂死婦女捐臉

22歲澳女離奇吊掛亡　日雪場急設警示

相戀9年！新郎掛屍窗上　凶手是新娘

美股反轉收漲515點！　台積電ADR勁揚逾3％

川普、馬斯克與英國前王子都牽扯！　淫魔富商「上流檔案」一次看

伊朗領袖下令：與美國談判核協議

司機「鹹豬手狂摸」影片曝光！

馬斯克宣布SpaceX正式併購xAI　估值逾1.5兆美元

寶可夢救一命　子彈竟被卡牌擋下

過年集資買彩券？21好友吃麵包「爽中41億」

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

更多熱門

相關新聞

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂

中國喊日本危險「旅日達人認證」！一票秒懂

中國外交部日前發布提醒，點名日本「治安不佳、地震頻繁」，直指中國公民在日本面臨嚴重安全威脅，並呼籲農曆春節期間避免前往日本。旅日達人林氏璧就直呼，日本確實是很危險的國家，「怕人民在日本免稅當免費買到破產，真的是用心良苦。」

今年前10起顯著有感地震未落花蓮　專家：不必恐慌但須留意

今年前10起顯著有感地震未落花蓮　專家：不必恐慌但須留意

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

「名人千禧號」11月來台掛靠　花蓮港迎地震後首艘大型郵輪

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

關鍵字：

舊金山地震

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面