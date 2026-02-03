1天狂晃40多次！舊金山灣區地震最大規模4.2　科學家不知何時結束

▲舊金山灣區與金門大橋（Golden Gate Bridge）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《舊金山紀事報》2日報導，根據美國地質調查局（USGS）數據，加州舊金山灣區當天發生超過40起地震。該機構地球物理學家巴爾泰（Annemarie Baltay）表示，他們目前仍無法預測，這波地震活動何時才會結束。

單日狂震40幾次 最大規模4.2



USGS數據顯示，舊金山灣區2日一整天發生40多起地震，大多數規模介於1.3到3.9之間，但規模達到2.5以上的地震也達到20多起。直到當晚8時30分，還記錄到一次規模3.4的地震。

這些地震震央位置都非常接近，集中在聖拉蒙（San Ramon）一處由爾科斯塔大道（Alcosta Boulevard）貫穿的區域。

其中規模最大的一次地震，發生於當地時間早上7時過後不久，規模達4.2，震央位於聖拉蒙東南方，鄰近的奧克蘭（Oakland）、里奇蒙（Richmond）、聖利安卓（San Leandro）及海沃德（Hayward）等地均明顯感受到劇烈震動。

▼2日早上7時過後不久，規模4.2的地震，震央位於聖拉蒙東南方。



多地有感搖晃 無災損回報

舊金山居民回報，格倫公園（Glen Park）一帶被搖到窗戶嘎嘎作響，潘漢德爾北區（North of the Panhandle）亦感受到隆隆震動。

整體而言，目前尚未出現大規模災損回報，但ABC7公布畫面顯示，聖拉蒙一間7-Eleven商品因地震從貨架上掉落。

此外，舊金山灣區捷運（BART）2日早晨緊急公告，由於受到地震影響，工程人員執行軌道安全檢查，目前全線列車皆以低速行駛。官方提醒，全系統預計可能出現20分鐘的延誤。

群發性地震？專家釋疑

聖拉蒙近月持續受到間歇性地震影響。《舊金山紀事報》分析USGS的1月數據分析，該市周邊在2025年11及12月一共記錄到87起規模2以上地震。

柏克萊地震實驗室地震學家勒克斯（Angie Lux）指出，「這絕對是個非常活躍的群發性地震（Earthquake Swarm），我們過去在這個地區也曾看過類似的群發性地震。」

▼2004年舊金山空拍景象。

所謂「群發性地震」是指地震在小範圍內反覆發生。科學家目前無法完全解釋其成因，但推測可能與地底深處的水或其他流體，經由次級斷層湧向地表有關。

科學家也預期，該地區發生的地震規模將相對較小。USGS地球物理學家明森（Sarah Minson）解釋，「周遭的大型斷層似乎將聖拉蒙谷地殼震出了無數細小裂縫，而非形成單一且貫穿的大型斷層。由於短小斷層只能產生小規模破裂，因此這裡可能發生的地震（規模）相當有限。」

報導指出，儘管科學家無法確定，聖拉蒙周邊的地震活動何時會停止，一系列小規模地震頻繁襲來，也不代表未來即將發生大規模強震，但他們仍提醒民眾做好防災準備，包括制定緊急計畫與準備緊急避難包。