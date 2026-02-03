好不容易爭取到軍購卻連付委都沒有　林佳龍：讓國際質疑台灣自衛決心

▲外交部長林佳龍。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍白聯手10度在立法院程序委員會擋下總統賴清德所提出的1.25兆軍購，除美國參院軍委會主席威克罕見發文痛批，美國共和黨參議員蘇利文也重砲批評在野為向中共低頭而削弱台灣國防開支，無異於玩火。對此，外交部長林佳龍今（3日）表示，可以理解國際的關心，特別在美國參眾兩院全力支持下，卻連付委都沒有，國際可能擔心台灣是否有防衛自我決心，呼籲立法院加速付委審查，如果連這一步都沒有，難免國際會有質疑。

在藍白陣營聯手下，已10度在立法院程序委員會擱置總統賴清德所提出8年1.25兆國防特別預算。對此，在國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參加國共智庫論壇之際，美國參院軍委會主席威克（Roger Wicker）3日罕見發文重批，「看到台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算，我感到很失望」。

外交部長林佳龍今（3日）下午赴「2026台北國際書展」受訪時表示，國防預算在美國跨黨派支持下，由台美雙方政府，就台灣國防所需要的武器跟裝備，經過很多努力爭取到的。

林佳龍強調，因為時間也很急迫，台灣必須要加快增強自我防衛能力與決心，「我們可以理解國際的關心」，特別是美國參眾兩院全力支持下，現在連付委都沒有，國際可能會擔心台灣是否有防衛自己的決心。

林佳龍指出，外交跟國防都是全民事情，是超越黨派，請立法院加速付委審查，任何討論也必須要在付委後才能進行具體討論，如果連這一步都沒有，現在立法院又休會了，難免在國際上面會有些質疑。

此外，美國共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）重砲批評，台灣未能通過國防所需預算，而國民黨領導層正在北京與中共會面，背後含義不言而諭，「為了向中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」。

「這個是國際的認知」，林佳龍認為，國際上其實都很支持台灣，長年以來為爭取美國軍售在努力的人，他們帶給國際的訊息，值得在野黨深思。我們也期待不管有什麼不同意見，都能夠進入實質的審查。