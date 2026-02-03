宜蘭救護超神！成功率飆破37％　半年218件命危救回82人

▲守護蘭陽生命線！宜蘭2025年下半年救護績優人員，獲代理宜蘭縣長林茂盛表揚。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭代理縣長林茂盛今(3日)親自表揚29人次消防救護有功同仁，而宜蘭2025年下半年度有218件到院前OHCA案件，經全力搶救，共有82人在2小時內恢復生命徵象，急救成功率攀升至37.61%；其中8月份更創下43.2%的優異紀錄，急救成功率表現亮眼，展現了第一線救護同仁精湛的專業能力與堅實的緊急醫療網。

代理宜蘭縣長林茂盛強調，受獎包含10件康復出院的成功案例。這不僅是冷冰冰的數據，更代表10 個家庭因消防同仁與死神賽跑的專業堅持而得以完整。他感性表示：「每一份努力，都是宜蘭縣民生命健康最實質的保障。」

值得關注的是，在10件康復案例中，有6件是在救護車抵達前，民眾便主動施予CPR，並接受勤務中心派遣員指導。這種「民眾即時介入、派遣員線上導引、救護員接手專業處置」的模式，完美銜接了救命的「生命連鎖」。

宜蘭消防局指出，心跳停止後的「黃金 4 分鐘」是關鍵，為了推展全民急救知能，宜蘭縣已在礁溪、宜蘭等9處分隊設立「CPR+AED 學習站」，2025年度宣導場次達118場，惠及超過6,700名縣民。

宜縣府承諾未來將持續投入救護資源，再精進救護人員專業技能，並呼籲民眾踴躍預約CPR培訓。透過官方與民間的緊密配合，讓每一位縣民都有機會在關鍵時刻成為他人的救命貴人，共同編織更縝密的社會安全網，讓宜蘭成為最令人安心的宜居城市。