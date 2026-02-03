　
    • 　
>
地方 地方焦點

春節安檢全面推進　南市消防強化危險物品稽查　守護公共安全過好年

▲春節前夕，南市消防局會同相關單位啟動公共危險物品及人潮場所聯合稽查，全面守護公共安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲春節前夕，南市消防局會同相關單位啟動公共危險物品及人潮場所聯合稽查，全面守護公共安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農曆春節將至，為防範火災與化學災害事故，確保春節期間公共安全，台南市消防局會同經濟發展局等相關單位，針對公共危險物品場所及高密度人潮場所全面展開聯合稽查，若發現違規儲存、使用危險物品或消防安全管理不符規定，將依《消防法》裁罰並要求立即改善，降低災害發生風險。

▲春節前夕，南市消防局會同相關單位啟動公共危險物品及人潮場所聯合稽查，全面守護公共安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局統計，2025年共針對公共危險物品工廠、大型倉儲等場所辦理180場次安全檢查，並配合經濟發展局等機關執行65次聯合稽查，全年度共查獲35件違規案件，對違法業者依法裁罰並限期改善。為強化全民監督機制，消防局也同步修正「臺南市舉發違反消防法第十五條案件獎勵辦法」，將揭弊者獎勵金提高至罰鍰金額的20%，透過公私協力，遏止業者僥倖心態。

▲春節前夕，南市消防局會同相關單位啟動公共危險物品及人潮場所聯合稽查，全面守護公共安全。（記者林東良翻攝，下同）

除工廠端安全防護外，消防局也針對春節與寒假期間人潮密集場所加強檢查，累計已檢查百貨公司、大賣場及休閒娛樂場所共1007家，查出11家不合格，現場即開立改善通知單，並持續追蹤至完成改善。消防局呼籲，場所管理權人應確實落實自衛消防編組演練，提升員工初期應變能力，同時加強防火宣導，提升消費者防災意識，確保突發狀況發生時能有效疏散。

▲春節前夕，南市消防局會同相關單位啟動公共危險物品及人潮場所聯合稽查，全面守護公共安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，回顧屏東明揚國際科技及高雄三元能源科技等重大災害案例，更凸顯場所平時安全管理的重要性。春節期間人力調度頻繁，若管理出現空隙，風險將大幅提高，唯有落實日常檢查、教育訓練與應變演練，並備妥消防搶救指引資訊，才能有效降低災害衝擊，並確保第一線消防人員救災安全。

▲春節前夕，南市消防局會同相關單位啟動公共危險物品及人潮場所聯合稽查，全面守護公共安全。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也提醒，今年春節連續假期較長，人員進出頻繁，業者務必落實六類危險物品管理規定，不得超量儲存，並保持逃生通道暢通；消費場所應嚴守用火、用電安全，避免堆放易燃包裝物，容器須具安全性並妥善固定，同時由專人定期自主檢查場所安全因子，加強設備維護，共同營造安全無虞的春節環境，讓市民安心歡度連假。

▲春節前夕，南市消防局會同相關單位啟動公共危險物品及人潮場所聯合稽查，全面守護公共安全。（記者林東良翻攝，下同）

