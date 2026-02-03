鴻海錢媽媽領軍集團重要幹部　打金牌赴紫南宮參拜達謝

▲今天適逢土地公尾牙，鴻海旗下事業群重要幹部前往南投竹山紫南宮參拜。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今天是「土地公尾牙」，不少民眾把握時機到土地公廟謝神、求財運，鴻海集團旗下事業群重要幹部也在「錢媽媽」黃秋蓮帶領下赴南投縣竹山紫南宮參拜，更打了2面金牌並捐獻大額香油錢，感謝並祈求土地公來年繼續為業績加持。

廟方說明，國曆2月3日、農曆十二月十六日，是一年當中最後一次「做牙」，也就是俗稱的「土地公尾牙」；鴻海前總財務長黃秋蓮今天帶領該集團旗下事業群重要幹部，包括鴻海集團財務副總經理劉德宏、FII鴻佰科技人資處副理藍凱議、FIT鴻騰科技財務資深副總楊俊翰，並特別攜帶象徵招財的紫南宮金雞「回娘家」參拜。

▲▼鴻海旗下事業群重要幹部打兩面金牌（紅色包裝）答謝紫南宮土地公、土地婆庇佑。

廟方表示，有鴻海「錢媽媽」之稱的黃秋蓮雖已經退休、退居幕後當顧問，但還是掌管財務，這次更慷慨打製2面金牌答謝土地公，並添上大筆香油錢；劉德宏說，祈求新的一年在土地公加持下，各事業群業績持續成長、財運亨通。

紫南宮管委會主委莊秋安指出，因考慮鴻海幹部群可能還有捐獻其他廟宇，所以不方便透漏金牌重量及香油錢金額，但仍感謝鴻海集團所有幹部來為土地公「謝金牌」，答謝土地公、土地婆對鴻海的庇佑。