運將撞死乘客判20年賠千萬！假釋潦倒2帳戶剩100　幫洗錢被逮

記者許權毅／台中報導

男子林淵晟多年前開計程車時，因為刻意撞擊乘客，被依殺人罪判20年刑期，民事部分還得賠償千萬，林近年獲得假釋後，身上2個加起來僅剩100元的戶頭，被詐騙集團拿來行騙，他聲稱是「提款卡放在車廂內被拿走」，還說自己也覺得很奇怪，但檢方不採信他的說法將他起訴他，林也被依洗錢罪判刑6月。

2009年，台北一名計程車運將林淵晟被杜姓乘客質疑繞路，為了10元車資發生糾紛，林竟然把趁杜下車時，倒車後猛踩油門，把人活活撞死。

一、二審法官均用殺人罪判處林淵晟無期徒刑，更一審改判20年，檢方不服上訴遭駁回，全案定讞。林淵晟在2022年獲得假釋出獄，但民事部分仍得賠償家屬1975萬元。

不料，2025年3月，林淵晟郵局帳戶（餘額剩3元）、台灣銀行帳戶（餘額剩97元）自稱原本放在機車車廂內，還有寫著密碼的兩張提款卡，都遭人「取走」，車廂因為鎖頭壞掉無法鎖上，對於被偷他也覺得「很奇怪」。

但是檢警才不採信，認為林淵晟就是要販售銀行帳戶，提供給詐騙集團使用，而該2個帳戶，正是因為有6名被害人，均被以假交易或是假中獎方式行騙，合計騙得約16萬元，把林淵晟依洗錢罪起訴。

法院認為，林是一般洗錢罪之幫助犯，審酌他有殺人、妨害風化前科，又是在假釋期間犯罪，導致6位民眾因此有財務損失。林將帳戶提供他人使用，助長歪風、破壞金融秩序，但無積極證據可證明有取得報酬，判處6月徒刑、可易科罰金，併科罰金3萬元。