　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露　5萬多人觀看緊急喊卡

▲陝西中醫藥大學附屬醫院婦科進行直播時暴露女性患者的下體隱私處惹議。（圖／翻攝微博）

▲陝西中醫藥大學附屬醫院婦科進行直播時暴露女性患者的下體隱私處惹議。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

陝西中醫藥大學附屬醫院婦二科昨（2）日的一場手術直播中，畫面直接呈現女性患者下體私密部位，部分民眾觀看時便質疑院方是否有徵得受術者同意，並採取檢舉行動，直播隨後被叫停、緊急中斷。院方今（3）日回應稱，「已注意到相關情況，正進一步處理中。」

《現代快報》報導，多名網友在社群平台曝光相關直播截圖，畫面顯示一名女性患者躺在手術台上，下半身隱私部位清楚可見。

▲陝西中醫藥大學附屬醫院婦科進行直播時暴露女性患者的下體隱私處惹議。（圖／翻攝微博）

有網友認為，最初以為是一般醫療教學直播，仔細觀看後才發現涉及患者隱私，直呼「看傻了」，並質疑患者是否知情，即便知情也不適合在公開平台直播。

相關畫面在網路傳開後，大批網友湧入直播頻道，高峰期觀看人數超過5萬人，甚至有人還利用彈幕發表低級言論，該直播也被舉報並緊急喊卡。

公開資訊顯示，該院婦科團隊過去曾多次以「線上直播＋線下講座」方式，進行醫療技術交流與教學。今（2026）年1月15日，該團隊曾與多家醫院微創手術團隊，直播演示多台腹腔鏡手術；2024年年底，也曾以相同形式進行多場手術教學，官方介紹稱吸引線上線下共4.75萬人觀看。

對於整起直播是否取得患者同意、相關內容是否適合在公共平台呈現等問題，院方尚未公佈具體說明，也有院方相關工作人員透露，經向婦二科了解情況得知，該直播為平台授課內容，非實際手術，也已要求立即停止，後續將進一步釐清情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
馬如龍女兒「派出所做筆錄」　49歲弟猝逝…開不了死亡證明
大S雕像手上藏2個愛的印記！　具俊曄曝「儀式後第一想做的事」
記憶體大廠營收　年成長「暴增608%」
11歲女童猝死　初驗「口吐白沫、腹部腫脹」
台灣網美暗示「槍殺高市早苗」網怒了　她急關帳號

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國共智庫論壇開幕　邱垂正：宋濤發言像「訓話」

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露　5萬多人觀看緊急喊卡

被逼和解！遭「燒死薩摩耶」本可獲救　飼主怒：警方急把遺體帶走

陸「天才市長」任內遭查落馬　16歲上西南政法學院...20歲畢業入職

國共智庫論壇北京登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

陸屁孩「燒死薩摩耶」殘忍畫面曝　飼主崩潰：監視器都是慘叫聲

從不吃生食！陸女拉出「3公尺寄生蟲」　醫：用錯砧板導致

等近2年！北京長峰醫院29死宣判　施工違規引爆燃19人最高判6年半

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解　負責人：前提是「不能多喝」

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

國共智庫論壇開幕　邱垂正：宋濤發言像「訓話」

李貞秀放棄國籍被拒　邱垂正：是中共不讓她放棄

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露　5萬多人觀看緊急喊卡

被逼和解！遭「燒死薩摩耶」本可獲救　飼主怒：警方急把遺體帶走

陸「天才市長」任內遭查落馬　16歲上西南政法學院...20歲畢業入職

國共智庫論壇北京登場　宋濤：兩岸終將「冬去春來」交流不能停斷少

陸屁孩「燒死薩摩耶」殘忍畫面曝　飼主崩潰：監視器都是慘叫聲

從不吃生食！陸女拉出「3公尺寄生蟲」　醫：用錯砧板導致

等近2年！北京長峰醫院29死宣判　施工違規引爆燃19人最高判6年半

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解　負責人：前提是「不能多喝」

北投大地酒店「住滿24小時」贈早晚餐　漢來住套房送8千元保養品

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

金馬送福雪中送暖　台電台南區處攜手華山、創世關懷獨老迎新年

男賣掉金飾大賺一筆！晚上被搶9萬6　真相曝光：好友設局搶他

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

在國際賽車場飆速路跑　全台頂尖跑者決戰速度之巔

馬如龍女兒悲曝「在派出所做筆錄」　49歲弟猝逝…開不了死亡證明

畢書盡私下真面目曝光！　「錄音完1舉動」師弟當場嚇傻

衛福部宣布重大組改　要成立「婦女發展及保護服務司」

AI帶動記憶體行情　一表看今年以來海外主動式ETF漲幅前5名

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

大陸熱門新聞

陸屁孩「放火燒死薩摩耶」殘忍畫面曝

「大S」雕像雨天落成！陸網嘆：老天爺在落淚

湖南「永興銀樓」遭法拍 用料2.5噸白銀...純銀含量70％

陸在建大橋突垮塌！已致2死3失聯 當地曾發文「力爭」9月完工通車

隱情？遭燒死薩摩耶飼主怒控：警方急把遺體帶走

秦兵馬俑唯一「綠臉戰士」原因成謎　已禁止出國展覽

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」 招攬病人當「賺錢工具」騙保

陸銀樓老闆哀嚎：2天虧68萬元寧可歇業

陸「天才市長」任內遭查落馬 16歲上西南政法學院...20歲畢業入職

Melody遭爆奧客登熱搜　微博掀兩派討論

陸醫院線上直播「女性私密處」全都露 5萬多人觀看緊急喊卡

陸「解酒神器」號稱10分鐘可解 負責人：前提是「不能多喝」

陸女拉出「3公尺寄生蟲」　醫：用錯砧板

陸委會：港澳旅遊警示維持橙色　避免非必要旅行

更多熱門

相關新聞

男友低頭幫穿襪！米可白開刀「罕見放閃」孫綻

男友低頭幫穿襪！米可白開刀「罕見放閃」孫綻

金鐘女星米可白完成人生大事！她2月初接受「鼻息肉與神經切除」手術，透過社群平台發文，透露媽媽與哥哥前來陪伴，且男友孫綻也來醫院照顧，罕見曝光男友的貼心舉動。

黃國昌卸任直播開抖內　四叉貓曝：「2天收到30萬」霸占排行榜冠軍

黃國昌卸任直播開抖內　四叉貓曝：「2天收到30萬」霸占排行榜冠軍

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」 招攬病人當「賺錢工具」騙保

陸記者臥底精神病院驚「一票正常人」 招攬病人當「賺錢工具」騙保

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

LIVE／賴清德舉行記者會　親曝台美經濟合作最新進度

LIVE／2026白沙屯媽祖北港進香　2日擲筊擇日

LIVE／2026白沙屯媽祖北港進香　2日擲筊擇日

關鍵字：

直播患者隱私陝西手術教學私密處女性

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S遺照首曝光！小S淚揭姊姊最後歲月

收「不得好死」明信片　台大醫：還投藍白在想什麼

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面