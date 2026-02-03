陸醫院線上直播「女性私密處」全都露　5萬多人觀看緊急喊卡

▲陝西中醫藥大學附屬醫院婦科進行直播時暴露女性患者的下體隱私處惹議。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

陝西中醫藥大學附屬醫院婦二科昨（2）日的一場手術直播中，畫面直接呈現女性患者下體私密部位，部分民眾觀看時便質疑院方是否有徵得受術者同意，並採取檢舉行動，直播隨後被叫停、緊急中斷。院方今（3）日回應稱，「已注意到相關情況，正進一步處理中。」

《現代快報》報導，多名網友在社群平台曝光相關直播截圖，畫面顯示一名女性患者躺在手術台上，下半身隱私部位清楚可見。

有網友認為，最初以為是一般醫療教學直播，仔細觀看後才發現涉及患者隱私，直呼「看傻了」，並質疑患者是否知情，即便知情也不適合在公開平台直播。

相關畫面在網路傳開後，大批網友湧入直播頻道，高峰期觀看人數超過5萬人，甚至有人還利用彈幕發表低級言論，該直播也被舉報並緊急喊卡。

公開資訊顯示，該院婦科團隊過去曾多次以「線上直播＋線下講座」方式，進行醫療技術交流與教學。今（2026）年1月15日，該團隊曾與多家醫院微創手術團隊，直播演示多台腹腔鏡手術；2024年年底，也曾以相同形式進行多場手術教學，官方介紹稱吸引線上線下共4.75萬人觀看。

對於整起直播是否取得患者同意、相關內容是否適合在公共平台呈現等問題，院方尚未公佈具體說明，也有院方相關工作人員透露，經向婦二科了解情況得知，該直播為平台授課內容，非實際手術，也已要求立即停止，後續將進一步釐清情況。