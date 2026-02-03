　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

高市早苗穩了？日媒估最大在野黨「席次腰斬砍半」　自民黨單獨過半

▲▼日本首相兼自民黨總裁高市早苗1日在愛知縣一宮市進行街頭演說。（圖／達志影像）

▲日本首相兼自民黨總裁高市早苗1日在愛知縣一宮市進行街頭演說。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本預計8日進行眾議院選舉投開票，日媒《產經新聞》與富士新聞網（FNN）最新民調顯示，自民黨有望單獨取得過半席次，若與日本維新會合計，甚至可能跨越修憲門檻的3分之2席次。反觀，由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革連合，恐面臨「席次腰斬」的嚴峻局面。

《產經新聞》指出，該報與富士新聞網從1月31日至2月1日針對眾院選舉進行聯合民意調查，並結合採訪掌握最新選情。結果顯示，自民黨在全國289個單一選區中，有超過200個選區處於領先態勢，若再加上比例代表席次，總席次不僅可以突破過半的233席，甚至有機會挑戰300席大關。

▲▼日本維新會與自民黨組成執政聯盟，其共同代表吉村洋文亦參選大阪府知事改選。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本維新會與自民黨組成執政聯盟，其共同代表吉村洋文亦參選大阪府知事改選。（圖／達志影像／美聯社）

分析指出，現任高市早苗內閣的高支持率，正廣泛反映在選情上，成為自民黨擴大優勢的關鍵因素。《產經新聞》直言，「對高市內閣的支持正在廣泛擴散」，讓自民黨在多數選區中占上風。

日本維新會方面，則在大阪等地選區維持穩健表現。報導指出，若自民黨與維新會合計席次順利成長，執政陣營將有可能取得超過眾院3分之2、約310席的關鍵門檻，這不僅意味著可提出憲法修正案，也能在眾議院重新表決、推翻參議院否決的法案。

▼中道改革連合共同代表野田佳彥。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼中道改革連合共同代表野田佳彥、齊藤鐵夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲中道改革連合共同代表野田佳彥、齊藤鐵夫。（圖／達志影像／美聯社）

相較之下，由立憲民主黨（野田佳彥）與公明黨（齊藤鐵夫）在眾議院組成的「中道改革連合」則明顯陷入苦戰。調查顯示，中道聯盟目前在優勢選區數量不足20個，比例代表同樣表現低迷，席次可能從目前擁有的167席「直接減半」。

報導分析，「中道改革連合才剛於選前不久成立，知名度不足，加上國家安全保障等政策立場的論述不夠明確，成為選情受阻的主因。

其他政黨方面，國民民主黨（玉木雄一郎）在比例代表票中表現尚可，但在單一選區則缺乏明顯優勢，是否能守住目前的27席仍存在變數。日本共產黨（田村智子）恐僅能依靠比例代表取得席次，是否達到原有的8席門檻仍不明朗。至於令和新選組（大石晃子），以及減稅日本・憂國連合，整體情勢被認為偏向下滑。

▲▼參政黨黨代表神谷宗幣。（圖／達志影像／美聯社）

▲參政黨黨代表神谷宗幣。（圖／達志影像／美聯社）

參政黨（神谷宗幣）雖提名多達190名候選人，僅次於自民與中道聯盟，比例代表席次可望較目前擁有的2席大幅成長，但在單一選區則仍面臨激烈競爭。日本保守黨（百田尚樹）能否守住1席、社民黨（福島瑞穗）是否能突破逆風，以及首次挑戰眾院選舉的「未來團隊」（安野貴博）是否能在比例代表取得5席以上，都是選後觀察焦點。

報導也提醒，目前在單一選區與比例代表中，仍各有約一成選民「態度未定」，選情在最後階段仍可能出現變數。

本次民調以市話與手機為對象，採用隨機撥號（RDD）方式，透過電腦自動撥號進行，全國289個單一選區共回收16萬2746名受訪者意見，並依過往投票分布進行加權校正。

02/01 全台詐欺最新數據

李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告
獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」

美軍強制性侵沖繩未成年少女　最終判決出爐

日本首相高市早苗先前「台灣有事」等言論，引起中國政府強烈不滿。日前一名自稱「活人感很重的台灣女生」發布影片，暗示要槍殺高市早苗。影片曝光後，引起網友強烈不滿，「真是台灣人之恥」、「拍這種片真的不尷尬嗎」、「拜託日本政府禁止她入境日本」。

日韓要聞日本眾議院高市早苗自民黨中道改革連合

