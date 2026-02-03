　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨轟：國共論壇假交流真滲透　國民黨只想把台灣鎖回中國

▲▼民進黨中國部主任吳峻鋕今（3日）於民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》指出，國共論壇以民間交流包裝，乍聽似乎無害，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲民進黨中國部主任吳峻鋕、民進黨發言人韓瑩。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者詹詠淇／台北報導

針對國民黨赴中出席國共論壇，對外宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等「五大產業」。民進黨中國部主任吳峻鋕今（3日）於民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》指出，國共論壇以民間交流包裝，乍聽似乎無害，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。

吳峻鋕表示，此次國共論雖然被降級成智庫交流，但所提及的精密機械、醫療科技、能源與防災，皆屬各國嚴格列管的戰略產業。其中，精密機械更是非紅供應鏈的關鍵環節，直接牽動台美產業合作；醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與相關爭議引發國際關切。於美中競爭升溫之際，相關交流絕非單純民間往來。

吳峻鋕指出，攤開整體國共論壇脈絡，其本質是一項高度政治化的操作，也是為鄭習會鋪路，未來更至少有三項實質目的。第一，讓中共的社會監控與政治影響力長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈；第三，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣重新鎖回中國。

韓瑩強調，台灣要走向世界，必須以「非紅供應鏈」深化國際連結。但在野黨卻刪除相關概念、若再配合離島建設條例進行洗產地，形同把台灣鎖回中國。戰略產業與關鍵供應鏈不該成為政治操作的工具，國民黨配合中國包裝成「民生交流」，社會必須保持清醒與警覺。

 
02/01 全台詐欺最新數據

403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬如龍女兒「派出所做筆錄」　49歲弟猝逝…開不了死亡證明
大S雕像手上藏2個愛的印記！　具俊曄曝「儀式後第一想做的事」
記憶體大廠營收　年成長「暴增608%」
11歲女童猝死　初驗「口吐白沫、腹部腫脹」
台灣網美暗示「槍殺高市早苗」網怒了　她急關帳號

美參議員批在野黨砍國防預算　國民黨回擊了

面對中國解放軍近期不斷升高的對台針對性軍演及灰色地帶襲擾，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker，共和黨籍）今（3日）發文點名台灣在野黨持續大幅削減國防預算「令人失望」。國民黨對此回應，國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言「甚感遺憾」，並請問韋克爾，「給軍人加薪不是最基本的需要嗎？」

力邀陳其邁出任競總主委！賴瑞隆拚整合高雄派系

王義川陳清龍通話稱「好好講」　牛煦庭：不好好講話的是民進黨

曹興誠敗訴聲請再議遭駁回　謝寒冰：當初說照片一定是假的人咧？

新國共論壇開幕　蕭旭岑高喊：兩岸中國人

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

