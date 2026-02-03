台灣網紅抖音拍片！暗示「槍殺高市早苗」網友怒了　她急關帳號

▲影片引起眾人不滿。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

日本首相高市早苗先前「台灣有事」等言論，引起中國政府強烈不滿。日前一名自稱「活人感很重的台灣女生」發布影片，暗示要槍殺高市早苗。影片曝光後，引起網友強烈不滿，「真是台灣人之恥」、「拍這種片真的不尷尬嗎」、「拜託日本政府禁止她入境日本」。

自稱台灣女生，她拍片暗示槍殺高市早苗

帳號名稱為「不玩抽象的Tina」日前透過抖音發布影片，她在自己的手腳上打上「高」、「市」、「早」、「苗」，而她才剛說完「台灣有」，接著就有槍聲特效，「市」也變成紅色的「逝」，至於本人則往後倒在床上。

「不玩抽象的Tina」寫道，「高市，別『搞事』。」吸引2000多人按愛心。雖然她目前已經先將帳號關閉，不過從截圖可見，她在抖音上累積19.3萬名粉絲，並且在介紹欄位透露自己是「活人感很重的台灣女生」，今年23歲。

影片曝光後，引起網友們不滿，「個資裸奔，然後還敢放話冒犯他國元首。她真的以為言論自由度跟海洋深度一樣是不是」、「把資料給日本交流協會，讓她沒辦法去日本」、「有個號稱是台灣人的暗示要日本首相的命，留友擴」、「內政部是否要啟動境管，避免她跑回中國上海」、「低能感很重的北七女生」。