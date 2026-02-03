從建築訓練到設計！YVES LU創作回台公開亮相　《眾王的一日》以24小時詮釋當代男性樣貌

▲YVESLU作品回台公開亮相，《眾王的一日》以24小時詮釋當代男性樣貌。（圖／品牌提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

男裝品牌 YVESLU 在台北誠品電影院舉行《眾王的一日（24 Hours with Kings）》系列影像首映，正式發表品牌最新創作。該活動有近百位來自藝術、音樂、自媒體、造型與文化產業等不同領域人士到場，共同見證品牌首次將完整系列創作帶回台灣公開亮相。

首映發表會由模特兒、演員戴凱文擔任主持人，與品牌創辦人 Yves Lu 進行對談。Yves Lu 分享自己從台灣成長、赴洛杉磯接受建築與設計訓練，到移居紐約深入了解時尚產業運作的歷程。Yves Lu 強調，建築訓練讓他從人文視角理解空間、結構與人的關係，也逐漸意識到服裝是一種貼近生活的「日常建築」，成為他表達價值觀與世界觀的重要媒介。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Yves Lu 表示，他師從建築大師 Frank Gehry 的經驗，對其影響深遠，特別是「一切從人性出發」的設計哲學，讓自己在男裝設計中更加重視結構、比例與細節之間的平衡，也奠定 YVESLU 結合建築、科技與時尚三大核心的設計觀點。

目前則是將重心放在穩定建立品牌節奏與脈絡，而《眾王的一日》也是品牌首次正式與台灣觀眾分享完整系列創作，他也期望今年能深化與紐約、米蘭合作夥伴的關係，同時在亞洲建立更有內容與深度的對話。

他強調， YvesLu 品牌並不以追逐流行為目標，而是持續觀察當代男性的生活方式，聚焦質感、安靜的自信，以及能長時間陪伴的服裝與生活態度，希望 YVESLU 能成為一個具有文化厚度的國際男裝品牌，不追求速度，而是專注於長久與一致性。未來也計畫將設計延伸至氣味、物件與文化體驗等領域，讓品牌不只存在於服裝之中，而是自然融入生活，持續與世界進行更深層次的對話。

▲品牌創辦人YVES LU（左一）在首映會與戴凱文對談創作設計理念。

本次主秀以影像放映形式呈現，作品以「當代王者的二十四小時」為主題，將一天拆解為九個關鍵時刻，轉化為九套造型。系列從清晨的運動與長袍造型、白天的套裝與軍裝外套，到夜晚沉靜內省的書房服與睡衣，呈現現代男性在不同生活角色之間的轉換。

整體系列強調在結構與舒適之間取得平衡，透過系列材質選用高支數軍標級羊毛、天然絲料與高密度棉織、比例與層次堆疊，詮釋「王者」作為一種內在狀態，而非權力的外顯。此次拍攝場景選在台北百年水利設施水源博物館，藉由沉靜、厚實且充滿時間痕跡的空間，呼應作品所探討的內斂力量與精神秩序。

首映會後有不少觀眾表示，作品節奏與敘事方式與一般時尚影像有所不同，對品牌以影像完整呈現系列概念留下深刻印象。YVES LU也指出，《眾王的一日》不僅是系列的全球發佈起點，同時象徵品牌持續透過服裝探索時間、日常與當代男性的精神狀態與生活態度。