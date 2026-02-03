外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

▲Uber Eats公開年長者最愛外送美食類別。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats與Uber攜手弘道老人福利基金會，號召全台用戶「你點餐、我捐款」，即日起至2月22日訂單符合門檻輸入優惠碼享95折，再捐20元等值公益資源。另外，根據平台統計，年長者最愛的外送美食，「台式美食」穩居冠軍。

▲Uber Eats、Uber宣布攜手弘道老人福利基金會啟動年度公益合作計畫。

Uber Eats百萬元餐食計畫登場，2月22日前用戶於APP帳戶中點選「各式優惠」，並輸入優惠序號「送一份溫暖」後，外送美食訂單（不含生鮮雜貨及外帶自取）滿299元即享95折優惠，單筆最高折20元，每筆符合門檻訂單，平台將同步捐出20元等值之公益資源給弘道老人福利基金會，捐贈累積上限為100萬元。

業者根據6都大數據，「年長者帳戶」訂單中，「台式美食」穩居最受歡迎品類，「早餐與早午餐」也上榜；「健康料理」則高居新北市年長者帳戶最愛品類第2名。

Uber APP平台數據顯示，「年長者帳戶」功能上線以來，此類客戶最常使用的目的地前3名依序為「住宅」、「醫療院所」與「高鐵站」，顯示長者主要需求集中於就醫、返家與跨縣市交通。

▲foodpanda公開最熱門開運美食。（圖／foodpanda提供）

此外，foodpanda統計，眾多開運美食中人氣最高的是外型像飽滿錢包的「刈包」，去年台灣人透過此平台外送就吃掉近1億元的刈包，尾牙當月更有30%的訂單成長；最愛吃刈包的縣市依序為台南、高雄與新北，年銷售額都在千萬元以上。

foodpanda指出，除了傳統五花爌肉刈包，夾雞腿排、酥炸里肌豬、泰式雞排等創意口味也快速竄紅。

平台上的熱門刈包名店，北部有石家刈包、豬一十五；東部推薦小知足刈包、初二十六經典刈包等；中部有東海刈包大王、阿玉割包；南部則推友刈包、飯糰先生等。

▲foodpanda同步公開全台刈包名店地圖。※點圖放大