　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公開年長者最愛外送美食類別。（圖／Uber Eats提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

Uber Eats與Uber攜手弘道老人福利基金會，號召全台用戶「你點餐、我捐款」，即日起至2月22日訂單符合門檻輸入優惠碼享95折，再捐20元等值公益資源。另外，根據平台統計，年長者最愛的外送美食，「台式美食」穩居冠軍。

▲▼Uber Eats、Uber攜手弘道老人福利基金會啟動年度公益合作計畫。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats、Uber宣布攜手弘道老人福利基金會啟動年度公益合作計畫。

Uber Eats百萬元餐食計畫登場，2月22日前用戶於APP帳戶中點選「各式優惠」，並輸入優惠序號「送一份溫暖」後，外送美食訂單（不含生鮮雜貨及外帶自取）滿299元即享95折優惠，單筆最高折20元，每筆符合門檻訂單，平台將同步捐出20元等值之公益資源給弘道老人福利基金會，捐贈累積上限為100萬元。

業者根據6都大數據，「年長者帳戶」訂單中，「台式美食」穩居最受歡迎品類，「早餐與早午餐」也上榜；「健康料理」則高居新北市年長者帳戶最愛品類第2名。

Uber APP平台數據顯示，「年長者帳戶」功能上線以來，此類客戶最常使用的目的地前3名依序為「住宅」、「醫療院所」與「高鐵站」，顯示長者主要需求集中於就醫、返家與跨縣市交通。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開最熱門開運美食。（圖／foodpanda提供）

此外，foodpanda統計，眾多開運美食中人氣最高的是外型像飽滿錢包的「刈包」，去年台灣人透過此平台外送就吃掉近1億元的刈包，尾牙當月更有30%的訂單成長；最愛吃刈包的縣市依序為台南、高雄與新北，年銷售額都在千萬元以上。

foodpanda指出，除了傳統五花爌肉刈包，夾雞腿排、酥炸里肌豬、泰式雞排等創意口味也快速竄紅。

平台上的熱門刈包名店，北部有石家刈包、豬一十五；東部推薦小知足刈包、初二十六經典刈包等；中部有東海刈包大王、阿玉割包；南部則推友刈包、飯糰先生等。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda同步公開全台刈包名店地圖。※點圖放大

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
403 2 1245 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀放棄不了國籍！陸委會坦言：曾告知內政部「陸配有困難」
快訊／國道34歲男駕駛慘死　現場畫面曝光
陸元琪發文道歉袁惟仁！　催淚喊話：希望你能理解
賴清德「好老師不如好書」　全教產怒：總統應向全台教師道歉
「好想吃妳的布丁奶」亡夫遺物驚見高中閨蜜露胸照　正宮怒告
獨／馬如龍49歲兒猝逝！警床邊尋獲藥袋　預計明相驗釐清死因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

日本世紀大雪「青森積雪178cm」2周釀18死249傷

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

全台年貨大街聲量排行出爐　網推北中南6大必逛熱點

Coupang酷澎「火箭速配」清潔家電用品直送到府　WOW會員紅包再加碼

外送點餐95折再捐20元助長者　平台攜手弘道推公益計畫

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

年前急救保養，「海芙電音雙波」成為最後倒數關鍵字

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

這視最精明的投資！Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰更省下15萬換飛韓爽玩6次？

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

家樂福台中大墩店宣布2/28熄燈　結束10年營業

【廣編】傑卡斯重返澳洲網球公開賽　擔任官方指定葡萄酒合作夥伴

捷運三鶯線延伸八德計畫「總經費160億」 爭取2034年通車

國共智庫論壇落幕　兩岸專家共提「5面向、15項共同意見」全曝光

館長貼「柯文哲訓練照」曝幫練肌肉　小草嗨喊：明年換阿北拍寫真

東京迪士尼「賞櫻地圖」9處景點揭曉　櫻花下看遊行超浪漫

台中女監年前懇親　女囚跟白髮母相擁大哭：最怕被忘記！

尾牙不能缺席守護　台南市消防之友會第三辦事處送暖感謝警消辛勞

兩岸觀光也出現大逆差！　賴瑟珍拋5建議：盼解禁團令、擴大航班航點

迪化街禁菸禁寂寞？　居民揭「民眾、攤商」常聚巷弄、外圍抽菸

蔡凡熙相中MIDO藍面錶犒賞自己　最佳入門機械錶3萬有找

南亞科等3業者挨罰！　勞動部北中南同步實施春安勞檢

袁惟仁病逝享年59歲　曾創作《征服》《夢一場》

消費熱門新聞

家樂福大墩店「陪伴30年」2/28熄燈

中華電信網路門市新春送瑞士之旅

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」

全家新推「贅澤巧克力霜淇淋」　期間限定買2送2

量販公布「獵奇零食」排行　「金牛角黑化版」引發討論

海芙電音雙波成為最後倒數關鍵字

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

頂呱呱「6塊炸雞249元」限時8天　麥當勞歡樂送中薯買1送1

第一次隆乳怎麼選才自然醫師解析

美廉社咖啡買2送3　7-11推「貓福珊迪」聯名杯

7-11推「OPEN!家族拜年貼圖」免費下載

必勝客推情人節限定「花好月圓比薩」　愛心造型搭配紅白小湯圓

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

尾牙、過年聚餐季開跑！你的「嘴巴形象」跟上了嗎？

更多熱門

相關新聞

外送平台刈包年銷1億元　尾牙季訂單增3成「台南人最愛」

外送平台刈包年銷1億元　尾牙季訂單增3成「台南人最愛」

年末尾牙季招財儀式百出，foodpanda觀察到象徵「錢包滿滿、財源滾滾」的刈包去年銷售近1億元，尾牙當月更增3成訂單，同步公開最愛吃刈包的3大縣市，以及全台刈包名店地圖一次看。

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

春節外送「小份量年菜」品項增2成　熱炒、異國料理變熱門

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

「特力屋」即起上線Uber Eats！　千項商品最低43折起

搭Uber爆糾紛　乘客PO文討公道

搭Uber爆糾紛　乘客PO文討公道

Uber收購皇冠大車隊　公平會給答案

Uber收購皇冠大車隊　公平會給答案

關鍵字：

Uber EatsUberfoodpanda

讀者迴響

熱門新聞

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡

今「土地公尾牙」　做3事財運旺整年

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開

具俊曄穿27年前大S送的舊物

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」

袁惟仁愛女下決心「不做指甲了」　淚許下輩子再當父女

17歲少女捲入絞碎機　「左半身消失」慘亡

三上悠亞的毛價值60.8萬！　自己都傻眼

SJ始源快閃台灣追思大S「搭廉航返韓」

葛斯齊深夜砲轟女星「一直欺騙社會」：妳倆姐妹可笑至極

首張2000萬刮刮樂頭獎基隆開出　還剩9個中獎機會

估跌破6℃　「很強冷空氣」要來了

汽車隔熱紙2/28納管　新車領牌後才貼超黑「檢驗違規最重吊照」

大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚

最大海景好市多傳Q3開　爽逛1.4萬坪網憂「全台最塞車」

更多

最夯影音

更多
「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛
具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

黃仁勳離台前拋喜訊！　輝達要在台擴建「大型據點」

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面