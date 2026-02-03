花蓮子弟接任千噸級「花蓮艦」艦長　鄉長貼紅榜：在地之光

▲▼富里鄉長江東成與鄉民代表會主席一同前往艦長劉康義家中致贈紅榜。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署艦隊分署東部地區機動海巡隊1月22日於隊部隆重舉行1000噸級巡防救難艦「花蓮艦」新任簡任艦長劉康義布達暨授階典禮，由海巡署艦隊分署許智傑參議親自主持，並代表海巡署宣布人事命令。鄉長江東成今日與富里鄉民代表會主席葉家鴻一同前往艦長劉康義家中致贈紅榜，肯定劉艦長秉持專業精神與服務熱忱，全力守護台灣周遭海域安全。

劉康義艦長為花蓮在地子弟也是首位出身花蓮、擔任花蓮艦簡任艦長的幹部，深具地方意義。劉康義曾服務於警政署保一總隊，後轉任海巡署，歷經警專、警大完整訓練，取得海巡署二級艦長及二等管輪適任證書，並曾擔任登檢及艙面資源管理教官，專業歷練紮實。

▲1000噸級巡防救難艦「花蓮艦」新任艦長劉康義日前布達授階典禮。

劉康義於擔任薦任艦長期間，主責「漢光38號演習」聯合截擊作戰實兵操演，創下海巡安平級艦首度參演紀錄；另於112年擔任飛彈射擊任務艦艦長，順利完成任務，榮獲三等海巡專業獎章。此前也曾擔任艦隊分署建造技術科科長，督辦多項巡防艦艇建造工程，表現卓著，深獲肯定。

富里鄉長江東成對劉康義艦長上任表達高度肯定與祝賀，表示劉艦長身為花蓮子弟，能以專業實力獲派擔任花蓮艦艦長，不僅是個人榮耀，更是地方之光，期許其未來持續帶領團隊堅守崗位，守護東部海域安全與漁民作業權益。希望提昇鄉親生活上有好的品質及安全。

