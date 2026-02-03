政府與消費者及產業共同宣導　汽車隔熱紙透光率法制化管理

▲交通部推動汽車隔熱紙透光率法制化管理，展示前擋風玻璃70%以上、前側窗40%以上之合格標準示意，協助民眾辨識符合規範的隔熱紙產品，提升行車視野與安全。

圖、文／交通部提供

公路局於今日（2月3日）舉辦「汽車隔熱紙透光率法制化管理記者會」，由公路局說明汽車隔熱紙透光率法制化管理新制內容，現場除交通部代表外，並有消費者文教基金會、汽車代理商（經銷商）、車輛相關公（協）會、隔熱紙產品業者及運輸業相關公會代表等出席，共同支持及宣導汽車隔熱紙可見光透過率管理新制。

交通部於去（114）年2月道安記者會公佈道安三箭，揭示推動汽車隔熱紙管理，規劃先朝宣導教育再推動法制作業；考量國內氣候條件、道路環境、國人用車習慣及價格可負擔性，同時也比較各國規範後，先於114年6月30日公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，讓民眾對汽車黏貼合格的隔熱紙有所認識；同時也考量國內新車銷售模式、民眾容易選用、未來檢驗方式明確，期間多次與車商、業界溝通後，以隔熱紙單品管理方式，從源頭來推動黏貼隔熱紙產品符合標準的新制措施。

▲交通部政務次長陳彥伯表示，汽車隔熱紙納管政策在兼顧行車安全、車內溫度、隱私與國人用車習慣下推動，期盼透過政府、消費者與產業合作，共同打造更安全的用路環境。

交通部已經完成修正道路交通安全規則第39條及第39條之1，並公告將自115年2月28日起實施，自該日起第一次申領牌照的新車適用隔熱紙納管新制，一般車輛若黏貼隔熱紙，前擋風玻璃可見光透過率70%以上、前側窗可見光透過率40%以上，至於計程車及幼童專用車的隔熱紙，前擋70%以上、其餘車窗及後擋風玻璃均為40%以上。

合格隔熱紙產品會有合格標識，該標識有2種方式，一種是業者自行烙印（相關烙印樣式可參考財團法人車輛安全審驗中心之「車輛安全資訊網」合格產品專區，https://www.car-safety.org.tw/car_safety/Folder?OpID=534），另一種由專業機構印製、財團法人車輛安全審驗中心核發。業者自行烙印的合格標識，其格式由申請者訂定，標識內容至少應包含廠牌、型號及可見光透過率；由車安中心核發的合格標識，應黏貼於車內前擋風玻璃右下角處（從車內方向往外看，副駕駛座側），黏貼張數以1廠牌、1型號、黏貼1張為原則。

公路局林福山局長在今天記者會現場說明新制內容，並藉實車解釋隔熱紙可見光透過率標準、合格標識樣式及黏貼位置，交通部陳彥伯政務次長致詞時表示，交通部納管隔熱紙是希望在兼顧國內氣候車內溫度、隱私、行車安全、國人用車習慣及價格可負擔的基礎上規劃，這項政策推動是政府、消費者及產業共識與合作，大家共同努力才能順利推動。

▲公路局局長林福山說明汽車隔熱紙透光率管理核心理念，強調以人為本，透過建立正確觀念、協助民眾選用合格產品，提升駕駛視線清晰度與整體行車安全。

公路局另外也表示，考量國內車輛銷售模式，有相當比例由車輛銷售端協助民眾黏貼隔熱紙，因此，公路局暨所屬監理機關已與各大汽車經銷商、代理商、公會等建立合作機制，未來民眾購車後若有黏貼隔熱紙的需求，銷售端將共同宣導及協助選用符合標準規定的隔熱紙，以提升駕駛人行車的識明性。

汽車隔熱紙法制化管理係以提升道路交通安全為核心理念，兼顧行車安全、車內隱私和隔熱效果，公路局呼籲各車輛車主如有黏貼隔熱紙的需求時，要選用黏貼符合標準規定的隔熱紙，提升駕駛人在駕駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，一起打造更安全的行車環境，共同維護提升國內道路交通安全環境。

▲交通部、公路局與消費者團體、車商、公協會及隔熱紙業者等代表齊，共同支持並宣導隔熱紙可見光透過率新制，展現政府與產業攜手提升道路安全的決心。