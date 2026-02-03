挺中華隊！MLB授權「巨型WBC紀念球」現身台中　1300吋大螢幕直播派對嗨翻府前

▲全台唯一MLB授權「WBC巨型紀念球」現身台中府前廣場，24小時開放打卡。（圖／台中市政府運動局提供，下同）

地方中心／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）熱血回歸！2026年WBC預賽即將於3月5日在東京巨蛋點燃戰火，台中市長盧秀燕今（3）日霸氣宣布，為了喚醒全台球迷的棒球魂，市府特別移請全台唯一、獲美國MLB官方授權的「2023 WBC巨型紀念球」，即日起在府前廣場24小時獨家展出，現場更將準備1,300吋大螢幕直播，邀請萬名球迷齊聚「應援基地」為中華隊集氣！



全球僅4座！超巨「WBC紀念球」打卡聖地限時開放

這顆「2023 WBC巨型紀念球」來頭不小，全球僅有台中、東京、邁阿密及鳳凰城等四座主辦城市擁有，球體結合台中在地彩繪特色，極具收藏與紀念意義。盧秀燕表示，這顆球見證了台中承辦國際頂級賽事的實力，更是「世界棒球之都」的重要標記，歡迎球迷近距離拍照打卡，重溫當年全城應援的感動時刻。

▲府前廣場將變身應援基地！3月5日起連續四天將透過1300吋大螢幕直播WBC預賽，邀球迷穿上戰袍為中華隊加油。



1300吋超大螢幕直播！應援市集打造「台式球場氛圍」

為了迎接中華隊3月5日至8日的關鍵預賽，台中市政府這次直接把府前廣場變身為應援基地！

●超震撼觀賽：現場架設1,300吋超大螢幕即時轉播，熱血程度不輸球場看台。

●應援市集：集結在地美食與棒球主題攤位，讓球迷邊吃邊喊，應援更有力。

▲▼好禮拿不完！與巨型紀念球合照並參與粉專互動，不僅有機會抽中限量「2026台日棒球國際交流賽」門票送你進大巨蛋，現場看直播還能再抽WBC獨家限定好禮 。

週週抽大獎！「台日國際交流賽」門票送你進大巨蛋

除了現場熱血應援，運動局也祭出超狂福利！

●限時抽獎活動：即日起連續四週，只要追蹤運動局粉專、上傳與「巨型紀念球」的合照，就有機會抽中限量「2026台日棒球國際交流賽」門票，送你進大巨蛋看球！

●現場驚喜加碼：直播活動期間，市府還會隨機抽出10份「現場限定好禮」，送給到場力挺的熱血球迷。



台中市政府呼籲全國球迷帶上加油道具、穿上應援球衣，一起在府前廣場見證中華隊拚戰世界舞台。更多活動資訊，關注台中運動局臉書https://www.facebook.com/profile.php?id=100064083490300&locale=zh_TW。

